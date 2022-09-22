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高虹安駁涉抄自爆「戰學歷」　網路數據曝：憤怒值飆5倍

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，20日因脫口「戰學歷」引發批評，21日受訪哽咽控被斷章取義。臉書粉絲專頁「今天有數嗎」指出，這兩天高虹安獲得將近15萬社群聲量，遠超平常1萬至1.5萬的表現，且憤怒指數飆破5倍，顯示高聲量對她來說不一定是好事。

「今天有數嗎」昨天公布最新網路數據調查指出，高虹安在被週刊爆料博士論文涉抄後，旋即舉行記者會回應爭議，原本目的應是迅速止血的公關策略，但因她在記者會脫口「我北一女台大不說，師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，再去台大研究所灌水」等語，被大量網友批評學歷歧視，反成提油救火。

該粉絲專頁分析，新竹市長選戰也是今年地方選舉的重點戰場，「三腳督」的戰況、加上新竹市被視為全台民眾黨支持者最多的地方，以及高虹安擁有鴻海集團創辦人郭台銘加持等，都是被關注的因素，但沒想到高虹安過去數週的單週社群聲量都在1萬至1.5萬左右徘徊，相較她擁有的話題元素，網路聲量不算特別高，結果竟然在回應論文抄襲記者會上失言，讓她在9月20日至21日兩天內就獲得將近15萬的社群聲量，飆高至平常的10倍，甚至在9月20日當天Google的搜尋量比較，高也以20萬的數字，遠勝Instagram坐擁135萬粉絲的「啦啦隊女神」林襄的網路聲量。

該粉絲專頁指出，然而，高虹安如此高的聲量，卻不一定是好事，觀察這兩天高虹安相關貼文的憤怒指數，比起過去幾週的數據，也來到驚人的5倍，甚至也有網友翻出，高虹安接下來正要去她口中批評的中華大學演講，該篇貼文在9月21 日晚間已累積了超過700次分享，吸引大量網友「朝聖」。

該粉絲專頁表示，從文字雲也可看出，除了「辛辛那提大學」、「資策會」等第一波新聞的重點關鍵字之外，包括「北一女」、「中華大學」、「夜間部」等學歷歧視的相關字詞也都佔了不低的比重，雖然高虹安在這次事件中衝高了聲量，但受傷可能遠遠大於受益。

本次網路數據調查透過QSearch搜尋引擎調查，撈取貼文範圍為全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，以影響力分數「分享乘以1、留言乘以0.1、按讚乘以0.1」計算網路聲量，憤怒指數由貼文表情符號比值並以9月20日至21日的數值標準化，搜尋關鍵字為「高虹安」，搜尋時間範圍為今年8月1日至9月21日。

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