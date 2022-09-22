防範砂石車事故　潮州警取締勤務+活動式地磅訓練雙管齊下

▲潮州警分局舉辦活動式地磅正確使用方法訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局為使員警充分瞭解活動式地磅正確使用方法，以利取締砂石（大型貨）車超載違規，特別敦請屏東縣政府警察局交通隊派員協助，於今(22)日在新埤鄉沿山公路185線與118線道口處規劃砂石車取締勤務現地模擬，以最接近實際狀態方式作為教學訓練，使新進員警熟悉取締砂石車作業流程，將陸續編排相關取締勤務，針對沿山公路、台一線及禁駛路段嚴格取締砂石車違規告發。

為使各所參訓人員熟悉活動式地磅之操作，向民間貨運公司商借砂石車1部，使參訓人員於參加講習訓練後，立即搭配實地操作，培訓教育訓練操作工具為IRD型活動式地磅一組（包含：主機1組、磅片2個、平衡毯4片），參加實地操作人員將列為各單位種子教官，將負責各所人員教育之責任。

活動式地磅教育訓練除了可強化處理人員現場蒐證品質及交通事故資訊數位化，以輔助行車事故鑑定，消除人為鑑定不及之盲點，提升鑑定品質及民眾權益之保障。



分局長簡彥匡表示，隨著時代改變及民主進步，民眾對於警察執法的品質要求愈來愈高，除了檢視執法的合法性外，對於正確性也要求精準。透過使用進步的科技化產品，可以達到「工欲善其事，必先利其器」的理念，警察的執法技術也能精益求精，符合現代執法的需求，亦能保障民眾的權益。