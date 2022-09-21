買3美工刀狠殺祖父母及癱伯父　3人身中數刀重傷...24歲男子收押

記者陳崑福／屏東報導

24歲王姓男子於 9 月 20 日上午，在屏東市住處，無預警持刀、剪刺殺祖母、祖父及伯父，造成該 3 人分別受有臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷，經警及時到場將其逮捕，經屏東地檢署檢察官歐陽正宇訊問後，認王姓男子犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅、勾串之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准，至於 3 名被害人現仍在醫院救治中。

▲王姓青年涉刺殺祖父母等人遭羈押 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經查，王男大學畢業後高普考落榜，加上同住家中之長者年邁多病、乏人照料，自今年 8 月初起即有殺害其祖父母及伯父後的念頭，並預先於文具行購罝美工刀 3 把，作為殺人工具。

年 9 月 20 日上午，趁其他家人外出工作或上學後，僅祖母莊某、祖父王某及王姓伯父3名長輩在家，竟將上開美工刀及家中取得之剪刀藏放於褲子口袋，先至一樓客廳，持前述刀、剪剌殺祖母臉、頸、胸部等處。祖母倒地後，王又前往一樓臥室，持刀、剪剌殺在床上睡覺之祖母頸、胸、背等處，再轉而剌殺身體癱瘓坐在該臥室椅子上之王姓伯父胸部，導致3 人均大量失血且受有身體多處多重撕裂傷、穿剌傷。

祖母身中數刀後，仍趁機逃出屋外報警，經屏東警分局員警及時到場制服王男，並將 3 名被害人送醫急救，救回一命。

檢察官複訊後，認為王男所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，不僅所犯為5年以上重罪，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，且其預謀犯案恐有再犯之虞，為確保其家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。