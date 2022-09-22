10／15前開放0+7「禁團令也鬆綁」　觀光局：入出境同步解除

▲指揮中心將鬆綁邊境限制，開放旅行社組團出入境。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日表示，預計會於10月15日以前開放入境者進行0+7檢疫，同步鬆綁禁團令。對此，觀光局表示，將配合指揮中心宣布0+7檢疫方案實施日期同步解除；入出境部分將同步解除。

王必勝今早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，透露行政院已經進行國門開放的最後階段，可能要再觀察一週的疫情趨勢。不過，周玉蔻追問是否會在10月15日前，他則承諾「是」，但公布時間點依舊未定。

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針對解除禁團令部分，觀光局表示，將配合指揮中心宣布0+7檢疫方案實施日期同步解除；入出境部分將同步解除。交通部次長陳彥伯也表示，會配合指揮中心拍板的時間宣布解除禁令。

另外指揮中心已通過觀光局研擬的「出入境團客指引」，根據「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，除了規定要團進團出外，參與出境團員必須要施打完COVID-19的追加劑後才可以參團，而保險部分則是建議不論是出入境的旅客都要加保、出入境旅客全程都需戴口罩，旅行業者也要準備口罩和酒精，旅行社出團前須跟旅客說明當地國家的防疫政策等。

▲指揮中心指揮官王必勝接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

品保協會發言人李奇嶽表示，觀光業歷經三年疫情，能慢慢恢復正常運作是一個好消息，至於開放3+4到0+7，仍有相關配套措施應該逐一落實，例如毎周入境旅客人數上限應該增加，現階段3+4政策已經常常航班客滿，0+7開放後航班勢必會嚴重不足，以及禁團令也應該一併解除以方便旅行業者接待入境團體以及組團出國，加強國際行銷爭取更多的旅客來台。

李奇嶽建議，比照日本推出針對新冠肺炎的旅遊健康保險，提供旅行業者以及一般旅客在入出境旅行途中遇到確診時能夠有保險可以安心旅遊。