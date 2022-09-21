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瘋狂確診！他前3次無症狀　第4度染疫「坐輪椅暴瘦13公斤」

▲輪椅,坐輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名外國網友表示，她的友人確診新冠第4次，身體虛弱到必須坐輪椅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

來自巴勒斯坦的網友@Lexialex表示，一名男性友人3度確診新冠肺炎，都幾乎沒有症狀，甚至比感冒還要輕微，但近期第4度染疫，竟然暴瘦30磅（約13.6公斤），身體虛弱到必須坐輪椅，「看起來一點都不像以前的自己」。她看見相關貼文，嚇得差點把手機掉到地板上。

@Lexialex表示，友人並非粗心大意的人，不僅完整接種疫苗，而且一直都有戴好口罩，「但他有3個孩子，年紀從國中到大學，學校卻都沒有強制戴口罩的規定，所以得過新冠好幾次。」她批評不戴口罩的風氣導致疫情惡化，「與亞洲國家不同，美國把戴口罩的人變成瘋子。你們怎能要求一個15歲的孩子不在乎這件事？」

@Lexialex坦言，自己也差點對病毒放下戒心，但她看見友人遭受慘痛經驗，美國總統拜登卻宣布「新冠疫情大流行已經結束」、「沒有人在戴口罩」，才覺得必須發布貼文，把友人的故事說出來。

這篇貼文在推特獲得熱烈迴響，但部分網友似乎對「確診4、5次」的說法抱持懷疑態度。@Lexialex回應，只要在任何社群平台上搜尋「Covid 4th time」等關鍵字，就能看到許多患者現身說法。

▲▼網友講述友人確診新冠的經歷。（圖／翻攝推特‎@Lexialex）

▲網友講述友人確診新冠的經歷。（圖／翻攝推特‎@Lexialex）

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