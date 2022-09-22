國門將開免隔離　專家齊喊早該取消！口罩也別逼著戴

▲各界期待開放國門。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

目前入境台灣需進行邊境檢疫「3+4」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨（21）日透露，可能提前到10月上旬開放邊境、改採0+7檢疫，多名公衛專家則認為，國門早該開了，只要打好疫苗、保護高危險族群，其他不必太擔憂。

目前在亞太地區僅有中國大陸、香港、台灣要求旅客入境後須篩檢、隔離，大陸規定「7+3」，台、港則皆為「3+4」，其他地區則僅要求檢測陰性免隔離等，不會多管制。

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▲陸續有國人開始出國旅遊。（圖／記者李毓康攝）



根據《聯合報》報導，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，居家檢疫應該轉換為自主防疫，入境唾液PCR也可考慮改為快篩。

新光醫院副院長洪子仁則說，台灣目前邊境檢疫「3+4」是為防堵BA.5變異株，但BA.5變異株已占全台流行株六成，早應取消入境措施，現在是開放國門最好的時間點。

前疾管局副局長施文儀表示，許多專家都認為邊境早該開放了，不用特別做什麼準備，並建議指揮中心調降新冠肺炎法定傳染病等級，把強制的規定改成建議，像是戴口罩等。

外界關心是否疫情已經過了高峰？10月上旬是否可能會開放邊境？王必勝昨回應「有這個可能」！他說，想這幾天也是很關鍵，昨天的4.6萬和上週4.9萬差別不是很大，隨時又變多也是有可能，至少要再看一週來做確定。王必勝也強調，邊境開放措施會先公告，然後有一段時間後再實施，實施應該是在10月沒錯。