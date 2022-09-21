迎解封！金門風獅爺飛日化身「觀光大使」　地圖瘋找俏皮身影

▲金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP，風獅爺也成為駐日行銷觀光大使。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣政府致力於推動國際觀光，今天（21）與日本沖繩共同舉行「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」發布會，並規劃包機直航，互送旅客。此外，縣府也將攜手地區觀光業者衝刺國際旅遊市場，向國外推廣行銷金門旅遊產品，落實「世界金門、無限可能」之願景。

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隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，邊境解封進入倒數階段，縣府為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社，再次針對「尋找風獅爺」APP進行更新及改版，今天在金門金獅影城舉行新聞發佈會。

活動邀請沖繩縣產業振興公社台北事務所、台灣虎航、彭大家族旅行社、嘉新水泥、沖繩嘉新酒店等台灣及日本公私部門，以及金門在地的旅行業、旅館及民宿等公協會參加，日本媒體也透過線上出席本次發布會。

此次改版除在APP可以看到金門新增的風獅爺外，還新增了沖繩版地圖，與沖繩招福獅SHISA互動，為金門拓展國際觀光開創新局。

金門縣政府也透過沖繩事務所的協助，將與嘉新水泥合作，在沖繩最知名觀光景點－國際通上五星級的嘉新酒店，安置金門的風獅爺，這一尊風獅爺將成為金門駐日的觀光大使，行銷金門觀光。

縣府觀光處長丁健剛表示，金門有與沖繩相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，地方標誌性風獅爺與沖繩招福獅SHISA也有異曲同工之妙。本次金門與沖繩希望籍由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進雙方的旅遊互動與連結，在疫情解封後帶來新的旅遊意象，金門在行動旅服上也有中英日韓四種版本，讓國際旅客自由行上，不再有語言障礙。

縣府表示，新冠肺炎疫情趨緩後，有望開放邊境，預計於年底將會有金門、沖繩直飛包機，並邀台灣及日本遊客一同來一趟輕鬆的金門及沖繩旅遊，也期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源，打造金門成為國際觀光休閒島嶼，為金門觀光創造更多的可能。