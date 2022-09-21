　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎解封！金門風獅爺飛日化身「觀光大使」　地圖瘋找俏皮身影

▲▼世界金門，無限可能！ 金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP，風獅爺也成為駐日行銷觀光大使。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣政府致力於推動國際觀光，今天（21）與日本沖繩共同舉行「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」發布會，並規劃包機直航，互送旅客。此外，縣府也將攜手地區觀光業者衝刺國際旅遊市場，向國外推廣行銷金門旅遊產品，落實「世界金門、無限可能」之願景。

▲▼世界金門，無限可能！ 金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，邊境解封進入倒數階段，縣府為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社，再次針對「尋找風獅爺」APP進行更新及改版，今天在金門金獅影城舉行新聞發佈會。

活動邀請沖繩縣產業振興公社台北事務所、台灣虎航、彭大家族旅行社、嘉新水泥、沖繩嘉新酒店等台灣及日本公私部門，以及金門在地的旅行業、旅館及民宿等公協會參加，日本媒體也透過線上出席本次發布會。

▲▼世界金門，無限可能！ 金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼世界金門，無限可能！ 金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP。（圖／記者林名揚翻攝）

此次改版除在APP可以看到金門新增的風獅爺外，還新增了沖繩版地圖，與沖繩招福獅SHISA互動，為金門拓展國際觀光開創新局。

金門縣政府也透過沖繩事務所的協助，將與嘉新水泥合作，在沖繩最知名觀光景點－國際通上五星級的嘉新酒店，安置金門的風獅爺，這一尊風獅爺將成為金門駐日的觀光大使，行銷金門觀光。

▲▼世界金門，無限可能！ 金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府觀光處長丁健剛表示，金門有與沖繩相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，地方標誌性風獅爺與沖繩招福獅SHISA也有異曲同工之妙。本次金門與沖繩希望籍由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進雙方的旅遊互動與連結，在疫情解封後帶來新的旅遊意象，金門在行動旅服上也有中英日韓四種版本，讓國際旅客自由行上，不再有語言障礙。

縣府表示，新冠肺炎疫情趨緩後，有望開放邊境，預計於年底將會有金門、沖繩直飛包機，並邀台灣及日本遊客一同來一趟輕鬆的金門及沖繩旅遊，也期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源，打造金門成為國際觀光休閒島嶼，為金門觀光創造更多的可能。

▲▼世界金門，無限可能！ 金門、沖繩攜手行銷尋找風獅爺APP。（圖／記者林名揚翻攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／許仁杰認了和老婆分居！　首度回應不倫真相
快訊／中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」
發錢了！　六都這縣市最高領「現金1萬」
快訊／許仁杰爆不倫　謝京穎經紀方嚴正聲明
快訊／俄羅斯宣布：召集「30萬人」預備役部隊
快訊／議員參選人酒駕肇事　沒繳罰金資格被取消
快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃
女大生揪2男開房間！她躲廁所打電話　結局超展開
快訊／普丁簽署「動員令」！　部分公民將徵召入伍
「可能高峰已過」　王必勝：有機會提前開國門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

這一波才發現高虹安「強到跟鬼一樣！」　學經歷驚呆PTT

糖尿病年輕化！初發年齡「降至2字頭」　醫曝2大關鍵預防

台鐵橋梁位移「搶修半年」衝擊明年春運　交長：努力縮短搶修期

10月上旬有望0+7！　王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」

迎解封！金門風獅爺飛日化身「觀光大使」　地圖瘋找俏皮身影

蘇貞昌第4劑「打高端不打次世代」　王必勝分析：有一定保護力

確診再下降6%「可能高峰已過」　王必勝：有機會提前開國門！

指揮中心：住宿式、社區式照顧機構「公費快篩」延長至10／31

第二批Novavax明到貨！50.4萬劑供12歲以上民眾接種

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

這一波才發現高虹安「強到跟鬼一樣！」　學經歷驚呆PTT

糖尿病年輕化！初發年齡「降至2字頭」　醫曝2大關鍵預防

台鐵橋梁位移「搶修半年」衝擊明年春運　交長：努力縮短搶修期

10月上旬有望0+7！　王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」

迎解封！金門風獅爺飛日化身「觀光大使」　地圖瘋找俏皮身影

蘇貞昌第4劑「打高端不打次世代」　王必勝分析：有一定保護力

確診再下降6%「可能高峰已過」　王必勝：有機會提前開國門！

指揮中心：住宿式、社區式照顧機構「公費快篩」延長至10／31

第二批Novavax明到貨！50.4萬劑供12歲以上民眾接種

醫憶921「陪失親孩到天亮」！20年後收陌生女紙條　網看2字全噴淚

響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

伯賢當兵中「突清空千萬IG貼文」！　粉絲擔心被盜…SM娛樂回應了

「金馬女星」王渝萱海邊啪啪初體驗　校草男友磨破皮要走還忘穿褲

快訊／許仁杰認了婚姻觸礁！「我有過自虐行為」讓老婆恐懼

展現貼近民眾精神　民眾黨雲林縣黨部與蔡壁如服務處合併運作

中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」　網友：這麼容易被摸頭

帥業務進公司就被「部長」騷擾！　上廁所被糾纏哀嘆：不理就尖叫

香蕉公開新家裝潢成果！「奶油色系工作室」激美　34歲淡水買2房

曾靜玟砸200萬組新團！　對打韋禮安自嘲：我造成不了殺傷力

大UU妹回憶甩蜜蜂！　網友暴動：再甩一次嘛

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

神分析台東6.4非主震！專家：地震帶一次斷裂規模恐逾7

英國妹恨爸逼她來台！結果大逆轉　被1景象震撼

即／台東1：30發生4.0極淺層地震

「誰還用有線耳機？」內行砲翻：都被AirPods帶壞了

更多熱門

相關新聞

金門工人2F高摔下「頭插2根鋼筋」　送醫搶救不治

金門工人2F高摔下「頭插2根鋼筋」　送醫搶救不治

金門金寧鄉后湖活動中心工程19日發生工安意外！一名工人在2樓施工時，因不明原因從鷹架上摔落，頭部當場遭2根鋼筋插入，雖經緊急送醫搶救仍因傷勢過重宣告不治，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

金門機車撞2人女兵救援　縣府祕書長送台灣

金門機車撞2人女兵救援　縣府祕書長送台灣

金門烈嶼發現無人機　守軍以干擾槍反制

金門烈嶼發現無人機　守軍以干擾槍反制

大陸豬屍驗出非洲豬瘟 　金門豬肉禁止輸台

大陸豬屍驗出非洲豬瘟 　金門豬肉禁止輸台

又有中國病死豬海漂至金門　應變中心：檢測確認感染非洲豬瘟

又有中國病死豬海漂至金門　應變中心：檢測確認感染非洲豬瘟

關鍵字：

風獅爺金門沖繩觀光大使交流APP

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面