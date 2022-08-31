呼麻男壞習慣惹惱5煞　遭囚禁毒打又噴11萬！最後還被上銬

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一名男子常在友人的租屋處呼麻，但衛生習慣不太好，總是把住所搞到一團亂，同住一屋簷下的其他人看不下去，30日凌晨把男子打一頓並要求給付賠償，「拿30萬出來！」害怕的男子通知家人先匯了11萬，後來男子的友人趁隙報案，警方到場破門救出被害人，並將施暴的5人逮捕，且查扣毒品、槍枝。

▲警方到場破門並全副武裝。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，22歲陳姓男子經常跑去楊姓友人的租屋處吸大麻，但總是把現場搞到一團亂，楊男的38歲周姓室友忍無可忍，揪了楊男及另外3名室友一起限制陳男行動，先把他打了一頓，再要求其支付30萬的清潔費，陳男不知如何是好，只能先請家人匯了11萬。

周男等人怎麼可能善罷甘休，又逼陳男繼續籌錢，陳男假意打電話跟友人要錢，並偷偷說「我被綁架了！」友人機警報案。

▲警破門將犯嫌逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警方立刻成立專案小組，到民宅6樓鐵皮屋破門而入，救出陳男並將5煞逮捕，並起出模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀及第二級毒品大麻等。並依刑法妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌移請地檢署偵辦。

▼警方起出模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈、彈簧刀及第二級毒品大麻等。（圖／記者陳雕文翻攝）