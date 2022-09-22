蔣孝嚴早已驗過DNA？　周玉蔻：若是後代怎麼沒有「認祖歸宗」

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安遭資深媒體人周玉蔻連日猛攻其家庭背景，宣布將公告蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞女主角，並喊話蔣萬安應勇敢比對蔣家血脈DNA。不僅如此，周玉蔻21日更爆料，蔣孝嚴或許在多年以前已經驗過DNA，並且結果不是蔣家後代，因此才沒有「認祖歸宗」。

周玉蔻不滿蔣萬安稱其批評慈濟言論與九合一大選有關，連日猛攻他的蔣家背景，並質疑他的身世，除揭露其父蔣孝嚴過去晶華開房醜聞內幕，更要求蔣萬安比對蔣家血脈DNA。

周玉蔻21日於節目《辣新聞152》表示，蔣經國很可憐，過世這麼多年還要被蔣孝嚴一家榨乾這個「蔣」姓的剩餘價值，「蔣孝嚴的雙胞胎弟弟章孝慈曾跟我說，要蔣孝嚴從姓章改成姓蔣的就是蔣孝嚴的太太黃美倫。」

周玉蔻指出，根據美國研究單位傳出的消息，蔣孝嚴早就驗過DNA，但因他身上流的不是蔣家的血液，所以才沒有公開。她質疑，如果蔣經國真的有蔣孝嚴、章孝慈這對純血中國人的雙胞胎兒子，而蔣家又是受中國傳統文化薰陶這麼深的家族，怎麼可能不讓他們認祖歸宗，因此她認為蔣經國早就驗過DNA。

面對周玉蔻連日起底身世，蔣萬安日前則回應，「我的參選，讓我家人受到攻擊，我不會向惡質手段妥協，有本事衝著我本人來，不要拉其他人」，台北市民水準高，絕對不會認同這種抹黑惡質的社會風氣。