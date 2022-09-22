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新竹市長最新民調曝光　高虹安支持度29.9%領先藍綠

▲▼高虹安哭了。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

▲高虹安哭了。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安因遭控論文抄襲，日前召開記者會駁斥，沒想到會中言論卻挨轟「戰學歷」，她為此道歉甚至落淚，認為是被斷章取義。爭議延燒，是否衝擊選戰備受關注。《美麗島電子報》的一份最新民調顯示，高虹安以29.9%的支持度，領先民進黨新竹市長參選人沈慧虹的24.9％和國民黨新竹市長參選人林耕仁的21.2％。

《美麗島電子報》針對新竹市長選戰調查，時間為19日到20日，是在戰學歷之前，結果由高虹安暫坐第一，進一步交叉分析發現，高虹安在20歲至29歲、30至39歲的支持度遠勝過藍綠參選人，分別拿到37.1％、37.0％；而在大學學歷方面，高虹安支持度也領先，為43.8％，沈慧虹則為20.2％，林耕仁為16.5％。

名嘴黃世聰分析，高虹安民調第一是因為她在年輕族群裡，及在專科以上學歷的選民的支持度都是大幅領先，從現在整個局勢來看，對高虹安非常有利。

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控，並在記者會上稱「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」

高虹安此言一出，隨即遭到放大檢視，21日一早坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉，但強調整段記者會綠營只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾。

高虹安接受訪問時表示，她只是想澄清自己不是前新竹市長林智堅，「我根本不可能自稱學霸」，她在北一女、台大看到很多天才，但她無法控制媒體，講到此便掩面哭泣，轉身拿衛生紙拭淚。

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