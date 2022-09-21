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台灣首所高校長榮中學　盛大舉辦137週年校慶活動

▲創校迄今擁有137年悠久歷史的長榮中學，為慶祝校慶上午盛大舉行校慶活動，各年齡的校友們也回到母校同歡。（圖／記者林悅攝，下同）

▲創校迄今擁有137年悠久歷史的長榮中學，為慶祝校慶上午盛大舉行校慶活動，各年齡的校友們、家長會也回到母校同歡。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

創校迄今擁有137年悠久歷史的長榮中學，為慶祝校慶，於21日上午盛大舉行校慶活動，各年齡的校友們也回到母校同歡，校方公布近20年來畢業生錄取國立大學及各大學熱門科系的榮譽榜，一洗財務危機及少子化的陰霾，再創高升學率的表率。

長榮中學自1885年(民國前26年)由英國宣教師余饒理在台南市二老口街（現衛民街萬鍾社區附近）創辦自今屹立府城，歷久而彌新，培育無數優秀的社會賢達，近幾年走過財務危機風暴與少子化威脅，轉型精緻化教育，成績再攀顛峰。

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長榮中學近20年高中部錄取醫牙科系的畢業生已達168人，進入頂大就讀者更高達985人。而今年面臨108新課綱的挑戰，更繳出菁英班中字輩以上達75％，國立大學9成以上；數理組，國立大學與醫藥相關科系達4成；法商組，近3成考上國立大學的卓越成績單。

長榮中學高職部對南部技職教育的貢獻，也是有目共睹的，近20年的畢業生進入國立科大就讀者已高達5百多人，今年更多達51人，技藝競賽亦是年年金手獎。

面臨產業結構的轉型，科技產業的遷移，長榮中學高職部以新課綱精神為基礎，發展出多元課程型態，成立產學攜手2.0光電半導體專班，與群創光電及南台科大合作，提供在地學子不一樣的機會。另在近10年更創造出會考五成A級的好成績，深受家長肯定。

此屆家長會總會長游雅喬自上任以來，帶領眾委員聆聽師生心聲與需求，席不暇暖的為學校舉辦不少有意義的活動，如一系列的名人講座，邀請近來當紅的黑熊學院發起人台北大學犯罪學研究所教授沈伯洋、全方位藝人唐從聖、亞洲十大名師范哲綱及南市觀旅局長郭貞慧等重量級人物，希望藉由多元主題的分享，開拓學生視野及換位思考問題。

總會長游雅喬表示，長榮學子的好表現除了來自老師的用心與耐心陪伴外，最重要的是，透過多元課程的設計，引導孩子找到自己的方向及目標。少子化招生不易，私立學校招生都很辛苦，但長榮中學卻是以最真實的升學數據，來呈現教學的卓犖，不浮誇求真實，所以長榮中學值得家長的信賴與託付的好學校。

▲創校迄今擁有137年悠久歷史的長榮中學，為慶祝校慶上午盛大舉行校慶活動，各年齡的校友們也回到母校同歡。（圖／記者林悅攝，下同）

長榮中學校長許德勝表示，長榮中學將秉持育「智」為本，養「德」為根的引導方式，善誘同學成為「新世界的知識分子」，德智兼備，文武修齊。家長會一直是學校最重要的後盾，感謝家長會的支持與信任，因為有這股強大的後援，讓長榮中學有更多的能量，希望可以服務造福更多的學子。

▲創校迄今擁有137年悠久歷史的長榮中學，為慶祝校慶上午盛大舉行校慶活動，各年齡的校友們也回到母校同歡。（圖／記者林悅攝，下同）

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