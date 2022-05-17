陸軍官校多人染疫！學生控為校慶排練閱兵忽視防疫　校方反駁

▲高雄陸軍官校最近傳出多名學生染疫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍軍官學校最近傳出有多名學生因身體不適，經快篩陽性後，赴醫院PCR採檢後確診，就有學生爆料，校方疑似是因為6月16日校慶將至，把學生留在學校裡面訓練閱兵，導致持續群聚，即使改採寢室線上教學，但「寢室只要一個確診，基本上就整寢中！」，認為校方防疫態度消極；對此，校方出面否認，強調防疫機制都依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置。

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▲陸軍官校傳出多名學生確診。（圖／陸軍官校）

陸軍官校發出新聞稿指出，確診者均已完成個人及家屬溝通，並依中央流行疫情指揮中心規定，實施居家照護；匡列密切接觸者，視個人意願返家居隔或留校獨立寢隔離；另為兼顧學生受教權及防疫規範，目前課程均採線上授課方式實施。

爆料的學生投訴媒體指出，這波疫情大致爆發於母親節假期過後，不少學生在放完假返回學校後陸續出現確診，但校方似乎不想讓學生回家遠距或居家隔離，想把學生留在學校裡面繼續訓練閱兵，因為6月16日校慶將屆，而校方雖採用寢室線上教學，但一個寢室只要有一個人確診，整個寢室都可能被傳染，仍有群聚風險。

▲陸軍官校 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

爆料學生還說，學校的防疫態度相當消極，學生用餐的餐盤使用都是混在一起洗的，吃飯也是自助式，沒有分開連別打飯菜，連體能訓練時也一堆人沒戴口罩跑步，大大增加染疫風險。

對於學生的爆料，陸軍官校政戰主任蔡尚武表示，學校因應疫情升溫，約兩周前就讓學生在各寢室視訊上課，如果有人出現疑似感染症狀，就進行快篩，快篩陽性再PCR檢測，如果確診就送防疫旅館，接觸者依照中央流行疫情指揮中心規定自主健康管理或3＋4隔離，並非沒有防疫作為。

蔡尚武表示，讓學生體測時脫掉口罩跑步，是因為現行規定戶外運動可以不戴口罩，但有要求學生們跑完要立刻戴上口罩，而且跑步時要維持間距，目前疫情嚴峻，團進餐廳、齊步練習、社團活動等學生有群聚的活動都已取消。

對於學生防疫消極的指控全盤否認，對於學生染疫人數，蔡尚武表示，須由中央疫情留情指揮中心說明，目前校方會協助染疫的學生前往防疫旅館，如果家中環境有獨立衛浴的套房，也會讓學生回家居隔，否則就安置在學校內一人一間的獨立套房，絕對沒有漠視學生的權益。

陸軍官校強調，將以最嚴謹的態度，依中央及國防部各項防疫指引要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷學生，以掌握渠等身體健康與心緒。