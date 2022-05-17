　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶排練閱兵忽視防疫　校方反駁

▲高雄陸軍官校 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄陸軍官校最近傳出多名學生染疫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍軍官學校最近傳出有多名學生因身體不適，經快篩陽性後，赴醫院PCR採檢後確診，就有學生爆料，校方疑似是因為6月16日校慶將至，把學生留在學校裡面訓練閱兵，導致持續群聚，即使改採寢室線上教學，但「寢室只要一個確診，基本上就整寢中！」，認為校方防疫態度消極；對此，校方出面否認，強調防疫機制都依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置。

▲▼軍事院校的教育目標與一般大學不同，如果由政務官空降接任，對於強調領導力的軍校而言根本是記自傷拳。（圖／陸軍官校）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸軍官校傳出多名學生確診。（圖／陸軍官校）

陸軍官校發出新聞稿指出，確診者均已完成個人及家屬溝通，並依中央流行疫情指揮中心規定，實施居家照護；匡列密切接觸者，視個人意願返家居隔或留校獨立寢隔離；另為兼顧學生受教權及防疫規範，目前課程均採線上授課方式實施。

爆料的學生投訴媒體指出，這波疫情大致爆發於母親節假期過後，不少學生在放完假返回學校後陸續出現確診，但校方似乎不想讓學生回家遠距或居家隔離，想把學生留在學校裡面繼續訓練閱兵，因為6月16日校慶將屆，而校方雖採用寢室線上教學，但一個寢室只要有一個人確診，整個寢室都可能被傳染，仍有群聚風險。

▲▼陸軍官校 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

▲陸軍官校 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

爆料學生還說，學校的防疫態度相當消極，學生用餐的餐盤使用都是混在一起洗的，吃飯也是自助式，沒有分開連別打飯菜，連體能訓練時也一堆人沒戴口罩跑步，大大增加染疫風險。

對於學生的爆料，陸軍官校政戰主任蔡尚武表示，學校因應疫情升溫，約兩周前就讓學生在各寢室視訊上課，如果有人出現疑似感染症狀，就進行快篩，快篩陽性再PCR檢測，如果確診就送防疫旅館，接觸者依照中央流行疫情指揮中心規定自主健康管理或3＋4隔離，並非沒有防疫作為。

蔡尚武表示，讓學生體測時脫掉口罩跑步，是因為現行規定戶外運動可以不戴口罩，但有要求學生們跑完要立刻戴上口罩，而且跑步時要維持間距，目前疫情嚴峻，團進餐廳、齊步練習、社團活動等學生有群聚的活動都已取消。

對於學生防疫消極的指控全盤否認，對於學生染疫人數，蔡尚武表示，須由中央疫情留情指揮中心說明，目前校方會協助染疫的學生前往防疫旅館，如果家中環境有獨立衛浴的套房，也會讓學生回家居隔，否則就安置在學校內一人一間的獨立套房，絕對沒有漠視學生的權益。

陸軍官校強調，將以最嚴謹的態度，依中央及國防部各項防疫指引要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷學生，以掌握渠等身體健康與心緒。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教會槍擊犯「出生台灣」！身份曝光　曾擔任預官
快訊／符理賠條件一定拿得到理賠金？　綠委轟金管會散播假消息
封城6周　上海：全市16區已實現「社會面清零」
「本是一場大屠殺」台灣醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過
打疫苗驚見「前面辣妹沒穿衣服」！　阿伯害羞狂盯
快訊／氯化氫外洩！高雄港碼頭貨櫃翻倒　毒災小組戒護
快訊／《一家團圓》大老婆黃瑄快篩陽！嘆：早晚輪到我
小嫻恢單「10藍色符號藏心境」！　比基尼辣妹引歪樓
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學首例！華梵推自主學習實驗基地　學生課程「無必修、全選修」

中正紀念堂車來速首日塞爆！預約900名額秒殺「現場排還有機會」

自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

好天氣只有3天！下一道鋒面「這天抵台」梅雨彈再襲

基層醫護忙翻了！拚防疫3任務「還要支援篩檢站」

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶排練閱兵忽視防疫　校方反駁

「本是一場邪惡大屠殺」台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

快訊／打滿三劑「0+7免居隔」今上路　陳時中14:00說明

全台連下7天時間曝　梅雨濕答答

台東0到100歲都染疫...第4劑疫苗今開打　3養護機構累計177確診

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

大學首例！華梵推自主學習實驗基地　學生課程「無必修、全選修」

中正紀念堂車來速首日塞爆！預約900名額秒殺「現場排還有機會」

自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

好天氣只有3天！下一道鋒面「這天抵台」梅雨彈再襲

基層醫護忙翻了！拚防疫3任務「還要支援篩檢站」

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶排練閱兵忽視防疫　校方反駁

「本是一場邪惡大屠殺」台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

快訊／打滿三劑「0+7免居隔」今上路　陳時中14:00說明

全台連下7天時間曝　梅雨濕答答

台東0到100歲都染疫...第4劑疫苗今開打　3養護機構累計177確診

大學首例！華梵推自主學習實驗基地　學生課程「無必修、全選修」

大學畢業新鮮人！柯瑞NBA打球13年終於完成大學學業

中正紀念堂車來速首日塞爆！預約900名額秒殺「現場排還有機會」

四川廣安「疫情直追上海」！8天新增588人感染　已外溢重慶深圳

身分證拿出來！姓名「對中這2字」　免費爽玩樂園

專挑高級餐廳！東區霸王餐姐1月狂吃8次　受害店家怒PO無碼正面照

加州台裔教會槍擊犯「出生台灣」！身份曝光　曾擔任預官

自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

居隔新制上路！保險又有新招拒賠　高嘉瑜再轟：金管會放「假消息」

好天氣只有3天！下一道鋒面「這天抵台」梅雨彈再襲

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天曝

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

護理師的求救文！　急診人間煉獄「每天重映」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

連5天破6萬　這政策改了！醫：一堆人衝來打疫苗

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

「4生肖」下半月財運超旺！

教育部堅決高中以下不停課！最大考量曝

更多熱門

相關新聞

花蓮斥資167萬　84垃圾車加裝噴霧消毒裝置

花蓮斥資167萬　84垃圾車加裝噴霧消毒裝置

新冠肺炎本土疫情延燒，確診人數攀升，防疫措施不可輕忽，花蓮縣環境保護局因重視清潔隊員及倒垃圾民眾健康安全，已先行於去年補助新台幣167萬480元，輔導各鄉鎮市公所垃圾車裝設消毒噴霧裝置，現有84輛垃圾車已裝設該裝置並進行使用中。

確診被媽逼搬走！網嘆：可怕的是人性不是病毒

確診被媽逼搬走！網嘆：可怕的是人性不是病毒

「0+7新制」上路！　隔離理賠「須加看小黃卡」

「0+7新制」上路！　隔離理賠「須加看小黃卡」

隔離理賠完美下莊？指揮中心防疫政策大鬆綁　一表看保險業者逐步解套

隔離理賠完美下莊？指揮中心防疫政策大鬆綁　一表看保險業者逐步解套

0+7上路　感染科專家曝這類工作者威脅最大

0+7上路　感染科專家曝這類工作者威脅最大

關鍵字：

陸軍官校確診校慶排練防疫

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面