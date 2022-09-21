　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人吳紹文資格被取消

▲▼吳紹文選議員資格被取消，在臉書向鄉親道歉。（圖／擷取自《吳紹文競選辦公室臉書》，下同）

▲吳紹文選議員資格被取消，在臉書向鄉親道歉。（圖／擷取自《吳紹文競選辦公室臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

登記在宜蘭員山鄉參選縣議員的吳紹文，今（2022）年1月間，酒駕肇事上訴遲未繳3個月罰金，宜蘭縣選委會認定消極資格不符《公職人員選舉罷免法》規定，不得登記為候選人。吳紹文20日晚在《臉書》說：這次選舉受限於酒駕問題，無法繼續跟大家一起從事競選活動。為此，再跟鄉親深深賠失禮。

▲▼吳紹文選議員資格被取消，在臉書向鄉親道歉。（圖／擷取自《吳紹文競選辦公室臉書》，下同）

宜蘭縣員山鄉縣議員參選人吳紹文停止參選聲明：「各位鄉親耆大，我很遺憾收到宜蘭選委會9月20號參選資格審查會議之決議，認定我於9月2日登記參選時尚有司法案件未執行，故喪失參選資格。

案由是去年11月24日酒駕停車擦撞路邊摩托車。案於今年8月2日由法院判決「不能安全駕駛」，並判刑3個月，得易科罰金，但因地檢署尚未發出傳票通知，因此我登記時未執行罰鍰。

在此跟各位鄉親耆大鄭重道歉。

1. 喝酒開車是犯罪行為，我想要擔任宜蘭縣議員，成為人民喉舌，為員山鄉親從事公共服務，卻在私人行為做了不好的示範，我跟所有同志、夥伴與宜蘭選民們表達我深深的歉意與悔意。

2. 我已在9月15日接到選委會的通知後，即刻赴地檢署繳納罰鍰結案。

員山有新住民、新聲音，需要新的政治代表，才會有新的發展契機，這是我的參選初衷。但這次選舉我受限於酒駕問題，無法繼續跟大家一起從事競選活動。為此，我再跟鄉親深深賠失禮。

以上報告。
吳紹文 2022.09.20 PM22:00」

▲▼吳紹文選議員資格被取消，在臉書向鄉親道歉。（圖／擷取自《吳紹文競選辦公室臉書》，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／許仁杰認了和老婆分居！　首度回應不倫真相
快訊／中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」
發錢了！　六都這縣市最高領「現金1萬」
快訊／許仁杰爆不倫　謝京穎經紀方嚴正聲明
快訊／俄羅斯宣布：召集「30萬人」預備役部隊
快訊／議員參選人酒駕肇事　沒繳罰金資格被取消
快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃
女大生揪2男開房間！她躲廁所打電話　結局超展開
快訊／普丁簽署「動員令」！　部分公民將徵召入伍
「可能高峰已過」　王必勝：有機會提前開國門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

放炮迎大哥出獄「摃上管理員」　妨害公務+組織犯罪送辦...主嫌GG

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人吳紹文資格被取消

快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃

快訊／國1接國8匝道貨櫃車翻覆！佔據整個車道　現場管制封閉中

「可不可以衝進去一下下就好」　台中警曝特勤去年至今出勤111次

臉書PO「免費洗車服務」！花蓮1里長參選人涉賄選　3萬元交保

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！被2男丟包派出所...結局超展開

為追大甲媽！外役監翻牆越獄129km大逃亡　偷車比脫逃罪更重

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

氣象局預測仍有餘震　太管處籲遊客山友：非必要勿往山區活動！

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

放炮迎大哥出獄「摃上管理員」　妨害公務+組織犯罪送辦...主嫌GG

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人吳紹文資格被取消

快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃

快訊／國1接國8匝道貨櫃車翻覆！佔據整個車道　現場管制封閉中

「可不可以衝進去一下下就好」　台中警曝特勤去年至今出勤111次

臉書PO「免費洗車服務」！花蓮1里長參選人涉賄選　3萬元交保

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！被2男丟包派出所...結局超展開

為追大甲媽！外役監翻牆越獄129km大逃亡　偷車比脫逃罪更重

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

氣象局預測仍有餘震　太管處籲遊客山友：非必要勿往山區活動！

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

花東強震》張賢龢／傳統演習效果有限　如何預防下次強震？

【英語多益通】結束24年傳奇生涯！看費德勒引退聲明學英文

被嗆為柯文哲選總統而來　高虹安駁柯建銘：他不是我爸沒那麼偉大

醫憶921「陪失親孩到天亮」！20年後收陌生女紙條　網看2字全噴淚

響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

伯賢當兵中「突清空千萬IG貼文」！　粉絲擔心被盜…SM娛樂回應了

「金馬女星」王渝萱海邊啪啪初體驗　校草男友磨破皮要走還忘穿褲

快訊／許仁杰認了婚姻觸礁！「我有過自虐行為」讓老婆恐懼

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

和美小兄妹遭斷水2個月！自來水公司今復水

毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

台中警罵所長：垃圾　下場慘了

更多熱門

相關新聞

6740遭輾壓　話題女王高虹安單篇討論就3千

6740遭輾壓　話題女王高虹安單篇討論就3千

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安昨天在記者會因「中華大學夜間部」失言風波引起「戰校」效應。高虹安原定10月6日受邀前往中華大學演講行程，只是校內還沒反應，校外戰成一團，尤其學生會粉專，光單一篇貼文下就引來3000多則留言，目前仍持續增加，比起她23篇論文共6740次引用數還要驚人。

花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選　3萬交保

花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選　3萬交保

高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

女高中生戴3D眼鏡模擬酒後走路...真嚇到了

女高中生戴3D眼鏡模擬酒後走路...真嚇到了

關鍵字：

2022九合一大選2022宜蘭縣吳紹文酒駕

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面