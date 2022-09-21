酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人吳紹文資格被取消

▲吳紹文選議員資格被取消，在臉書向鄉親道歉。（圖／擷取自《吳紹文競選辦公室臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

登記在宜蘭員山鄉參選縣議員的吳紹文，今（2022）年1月間，酒駕肇事上訴遲未繳3個月罰金，宜蘭縣選委會認定消極資格不符《公職人員選舉罷免法》規定，不得登記為候選人。吳紹文20日晚在《臉書》說：這次選舉受限於酒駕問題，無法繼續跟大家一起從事競選活動。為此，再跟鄉親深深賠失禮。

宜蘭縣員山鄉縣議員參選人吳紹文停止參選聲明：「各位鄉親耆大，我很遺憾收到宜蘭選委會9月20號參選資格審查會議之決議，認定我於9月2日登記參選時尚有司法案件未執行，故喪失參選資格。

案由是去年11月24日酒駕停車擦撞路邊摩托車。案於今年8月2日由法院判決「不能安全駕駛」，並判刑3個月，得易科罰金，但因地檢署尚未發出傳票通知，因此我登記時未執行罰鍰。

在此跟各位鄉親耆大鄭重道歉。



1. 喝酒開車是犯罪行為，我想要擔任宜蘭縣議員，成為人民喉舌，為員山鄉親從事公共服務，卻在私人行為做了不好的示範，我跟所有同志、夥伴與宜蘭選民們表達我深深的歉意與悔意。



2. 我已在9月15日接到選委會的通知後，即刻赴地檢署繳納罰鍰結案。

員山有新住民、新聲音，需要新的政治代表，才會有新的發展契機，這是我的參選初衷。但這次選舉我受限於酒駕問題，無法繼續跟大家一起從事競選活動。為此，我再跟鄉親深深賠失禮。

以上報告。

吳紹文 2022.09.20 PM22:00」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。