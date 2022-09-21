問有人嗎「浴簾裡面沒回應」　兒拉開1幕嚇壞！家長怒嗆：被性騷擾

▲裡面沒回應，兒子一拉開才發現有人。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「兒子有陰影了！」一名媽媽表示，兒子上完游泳課後，要去淋浴間沖澡，詢問是否有人，裡面沒有回應，怎料拉開後才赫見有人，「嚇到立馬又拉上，過程大概就1、2秒。」如今對方家長認為孩子被性騷擾，要求開性平會。文章曝光後，一派網友認為小題大作，但也有人直言「洗得時候有可能會沒聽到！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，兒子學校每周會上游泳課，全年級一起去學外配合的泳池，課程結束後「孩子就會一起擠到淋浴間沖洗，所以淋浴間很吵雜、人很多。」而兒子走到某間淋浴室，在外頭詢問「有人嗎？」裡面沒有回應，加上浴簾垂到底，根本無法得知是否有人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是兒子便拉開浴簾，下一幕才知道有人在裡頭，原PO從兒子口中轉述，「嚇到立馬又拉上，這過程大概就1、2秒。」

怎料如今原PO收到學校通知，上頭指出「被開浴簾的小孩覺得心理很受傷，家長覺得被性騷擾了」，因此原PO兒子要被開性平會議。此時，原PO再追問當時狀況，「拉開浴簾後看到了什麼？」

兒子一臉無奈回應「拉開看到有人，嚇都嚇死了，就馬上拉上了，哪有可能去看，連對方是誰都不知道。」對此，原PO也心疼求助，「對學校的性平會議不是很了解，很怕兒子會因此留下紀錄。」

文章曝光後，網友熱議，「也不是故意的，不明白對方家長，幹嘛大驚小怪，以後他的小孩應該也不能當兵了」、「如果是無意還可以，但是是惡作劇的話就是種霸凌」、「不回答拉開，才被他嚇到吧」、「記得新兵訓練的時候三人洗一間，屁股夾很緊」、「看有沒有同學能幫忙證明，你兒子拉開前有喊有人嗎」、「最好多問幾次+大力搖浴簾，在洗得時候有可能會沒聽到」。

對此，原PO依序補充回應，「他（兒子）真的是不小心的，有同學可以作證，但這不小心的代價超大」、「小孩是高年級，雙方都是男生，淋浴間男女是分開的」、「事發後也是這樣教育小孩，最好是問到有人回最保險，但小孩說下次游完泳不要沖洗了，直接到廁所換衣服就好了，他有陰影了」。

▼原PO透露，兒子心理也有陰影了。（圖／翻攝爆怨公社）