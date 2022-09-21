　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重陽敬老超好康　竹山百歲人瑞「公所紫南宮各發1萬」還有金戒指

▲南投市慶祝重陽節，2022年起調高重陽敬老金，圖為百歲人瑞吳鳳仙。（圖／南投市公所提供）

▲南投市慶祝重陽節，2022年起調高重陽敬老金，圖為百歲人瑞吳鳳仙。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

距農曆9月9日重陽節還有2周，南投市長宋懷琳為表達對長輩的關心，自今年起調高重陽敬老禮金：65歲以上長輩從500元提高到800元，90歲以上由1200元提高到2000元，100歲以上則維持每人1萬元，本周六（24日）也將在中山公園舉行九九重陽園遊會。而竹山鎮滿100歲的人瑞，除公所1萬元，紫南宮更再加碼1萬元和1錢金戒指。

南投市公所主秘曾茂榕9月13日帶領市公所團隊，前往百歲人瑞家中致贈重陽敬老禮金，今年南投市共有34位百歲人瑞，由於疫情的關係，今年僅11位長輩接受拜訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投市慶祝重陽節，2022年起調高重陽敬老金。（圖／南投市公所提供）

▲▼南投市百歲人瑞吳金紅、吳振下獲贈市公所重陽禮金。。（圖／南投市公所提供）

▲南投市慶祝重陽節，2022年起調高重陽敬老金。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，今年受訪的人瑞身體都還相當硬朗，最高齡為108歲的廖王蔭阿嬤；新興里的王振下阿伯也有105歲，依舊天天下田工作，行走自如；漳和里104歲的吳金紅阿伯是退休公務員，腰背依舊相當挺直；崇文里吳鳳仙102歲，她表示很喜歡熱鬧、看到這麼多人很開心，家人也形容他是老頑童，個性相當活潑。

竹山鎮方面，除了縣府的重陽節禮金，鎮公所今年也針對鎮內70歲以上長者加送1000元，滿100歲人瑞部分除公所1萬元，紫南宮更再加碼1萬元和1錢金戒指；鎮公所已針對符合資格的長者寄送通知單，屆時可攜帶身分證、印章，依照通知單上面的時間到指定地點來領取，百歲人瑞則由鎮長陳東睦偕同公所人員親送。

竹山鎮公所指出，竹山長輩堪稱全縣各鄉鎮市最幸福長者，今年重陽禮金包括縣府及公所，預計針對1萬1400多人、發放1800萬餘元，自今(21日)天至23日分3天發放。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

快訊／廖老大拋震撼彈「退出直播圈」！影片吐心聲：我為台灣做很多事

一陣子沒壞壞！他LINE女友「要電愛嗎」　下秒看到收訊人慘了

校園單日+6986「連3天增加逾6千例」　確診總數超過55萬

重陽敬老超好康　竹山百歲人瑞「公所紫南宮各發1萬」還有金戒指

花東中斷！台鐵湧「6成退票潮」　雙十連假恐再有一波衝擊國旅

高雄老市場有新靈魂！「埕市鹽遊會」4大系列活動週末開跑

30歲不會煮水餃！「倒垃圾婆婆心疼」人妻嗆夫媽寶　網卻揪1點狂酸

搶修再推進！台鐵花蓮-鳳林、台東-富里修復　「明天復駛」

中華大學原諒高虹安！四叉貓抓「道歉片1細節」：花12小時有夠貼心

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

快訊／廖老大拋震撼彈「退出直播圈」！影片吐心聲：我為台灣做很多事

一陣子沒壞壞！他LINE女友「要電愛嗎」　下秒看到收訊人慘了

校園單日+6986「連3天增加逾6千例」　確診總數超過55萬

重陽敬老超好康　竹山百歲人瑞「公所紫南宮各發1萬」還有金戒指

花東中斷！台鐵湧「6成退票潮」　雙十連假恐再有一波衝擊國旅

高雄老市場有新靈魂！「埕市鹽遊會」4大系列活動週末開跑

30歲不會煮水餃！「倒垃圾婆婆心疼」人妻嗆夫媽寶　網卻揪1點狂酸

搶修再推進！台鐵花蓮-鳳林、台東-富里修復　「明天復駛」

中華大學原諒高虹安！四叉貓抓「道歉片1細節」：花12小時有夠貼心

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

中華大學「聲明1行字」有意思！網細看傻了

工人整隻手被機器扯下　手術11hrs救回斷臂

3歲男童染疫亡！確診隔日「趴在床上無反應」　到院無呼吸心跳

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

更多熱門

相關新聞

這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」

這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」

重陽節領錢囉！高雄近日開始發放重陽敬老禮金，今年預估有近51萬位長輩可領到，發放金額達6.2億。其中，65至79歲（原住民55歲以上）每人致贈1,000元、80至89歲每人1,500元、90至99歲每人5,000元，100歲以上人瑞每人更可領到10,000元。

北市敬老金擬用悠遊卡發送　許淑華批：灌水悠遊卡業績

北市敬老金擬用悠遊卡發送　許淑華批：灌水悠遊卡業績

爭搶銀髮族選票　鄭寶清喊發敬老金10000元

爭搶銀髮族選票　鄭寶清喊發敬老金10000元

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

雲林重陽敬老不排富　活百歲可領1萬2

雲林重陽敬老不排富　活百歲可領1萬2

關鍵字：

重陽節敬老金紫南宮

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面