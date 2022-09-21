重陽敬老超好康　竹山百歲人瑞「公所紫南宮各發1萬」還有金戒指

▲南投市慶祝重陽節，2022年起調高重陽敬老金，圖為百歲人瑞吳鳳仙。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

距農曆9月9日重陽節還有2周，南投市長宋懷琳為表達對長輩的關心，自今年起調高重陽敬老禮金：65歲以上長輩從500元提高到800元，90歲以上由1200元提高到2000元，100歲以上則維持每人1萬元，本周六（24日）也將在中山公園舉行九九重陽園遊會。而竹山鎮滿100歲的人瑞，除公所1萬元，紫南宮更再加碼1萬元和1錢金戒指。

南投市公所主秘曾茂榕9月13日帶領市公所團隊，前往百歲人瑞家中致贈重陽敬老禮金，今年南投市共有34位百歲人瑞，由於疫情的關係，今年僅11位長輩接受拜訪。

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▲▼南投市百歲人瑞吳金紅、吳振下獲贈市公所重陽禮金。。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，今年受訪的人瑞身體都還相當硬朗，最高齡為108歲的廖王蔭阿嬤；新興里的王振下阿伯也有105歲，依舊天天下田工作，行走自如；漳和里104歲的吳金紅阿伯是退休公務員，腰背依舊相當挺直；崇文里吳鳳仙102歲，她表示很喜歡熱鬧、看到這麼多人很開心，家人也形容他是老頑童，個性相當活潑。



竹山鎮方面，除了縣府的重陽節禮金，鎮公所今年也針對鎮內70歲以上長者加送1000元，滿100歲人瑞部分除公所1萬元，紫南宮更再加碼1萬元和1錢金戒指；鎮公所已針對符合資格的長者寄送通知單，屆時可攜帶身分證、印章，依照通知單上面的時間到指定地點來領取，百歲人瑞則由鎮長陳東睦偕同公所人員親送。

竹山鎮公所指出，竹山長輩堪稱全縣各鄉鎮市最幸福長者，今年重陽禮金包括縣府及公所，預計針對1萬1400多人、發放1800萬餘元，自今(21日)天至23日分3天發放。