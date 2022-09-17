爭搶銀髮族選票　鄭寶清喊發敬老金1萬...讓長者更有尊嚴

▲鄭寶清喊發敬老金10000元。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導



爭搶銀髮族選票，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清16日出席桃園市長青會重陽敬老活動表示，客家俗語「敬老得福」意思是，唯有對老年人尊敬，並且用心照顧，才可以得到福氣。鄭寶清並向桃園市長者端出全年敬老金1萬元的政見，希望讓政府與長者家庭共同照顧桃園市的長輩們。

鄭寶清表示，老有所養，是家庭與政府共同的責任，更是社會和諧、家庭安康的重要元素，尤其是在貧富差距較大的現實客觀環境當中，必須建構完成的社會安全體系，全面提高敬老補助，政府每年發給長者敬老津貼1萬元，讓老年人得到更好的照顧，而這也是政府所該承擔責任的最低需求。

鄭寶清也提出桃園應該比照6都中唯一興辦的新北市，推動農漁民65歲以上長者每年免費健檢一次；照服員，提高偏鄉原鄉的交通給付、假日加班，讓長者與照護人員更有尊嚴。

鄭寶清說，社會福利國家的城市治理，敬老津貼的適當提升，應該根據政府財政、長者人口數與物價、通膨變化做整體的合理規劃，未來政府應該站在「家有一老，如有一寶」的人性關懷角度，通盤檢討並完整建構老人福利政策，做好該有的配套制度，讓老人的養護、照顧與身心均衡發展得到最圓滿幸福的保障。