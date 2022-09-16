重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元　

▲嘉義縣政府為表達重陽節對老人家的祝賀之意，9月下旬起將發放重陽敬老禮金，圖為去年發放情形。（資料照片／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森 、翁子皓／嘉義報導

下個月（10月）4日為農曆9月9日，為傳統的重陽節，嘉義縣長翁章梁為表達重陽節對老人家的祝賀之意，9月下旬起將發放給「老勢大」（台語，指老人家）3000元、6000元、9000元不等的重陽敬老禮金，請家中長輩備妥身分證正本及印章，縣府將派員親自到村里發放。

嘉義縣長翁章梁表示，「老勢大」長年為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩一生揮汗打拚及努力奉獻，年輕一代無法享受社會進步與繁榮的果實，政府有責任給予尊重與關懷，未來縣府仍將繼續推動各項老人福利，提供長輩晚年最妥適的生活照護。

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▲嘉義「老勢大」去年領取重陽敬老禮金情形。（資料照片／記者翁伊森翻攝）

截至111年7月底，嘉義縣老年人口比例21.43％，敬老禮金發放對象為嘉義縣民在重陽節年滿65歲，且6個月前就已設籍本縣，並於重陽節當日前1個月仍持續在籍者，全縣符合65歲以上發放敬老禮金的人數10萬5,403人，其中65歲到89歲的老人家每人可領取禮金3,000元，90歲至99歲每人6,000元，百歲以上人瑞每人禮金9,000元，總發放金額3.29億元。

為尊重長輩意願，重陽節敬老禮金發放方式自107年起採現金及匯款併行，深獲好評，未重新申請者將維持去年領取方式，去年匯款領取者，今年仍以匯款方式領取，統計今年匯款人數有2萬5,133人，現金發放人數8萬0,138人(新臺幣2,582萬2,000元)。

社會局表示，縣府員工9月26日到30日將到各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期限為1個月(9月26日至10月26日)，至於申請匯款者，公所9月23日前將撥入民眾帳戶，百歲以上人瑞將由縣長親自前往祝賀或公所代表慰問。

翁縣長也呼籲民眾領取禮金時，務必遵守防疫規範，全程配戴口罩，保持社交安全距離，分流分時段領取禮金，保障自身健康安全，也祝福所有老勢大重陽節快樂。

▲重陽敬老禮金。（圖為去年發放的資料照片／記者翁伊森翻攝）