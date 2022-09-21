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神分析台東6.4非主震！專家直呼幸運「若地震一次發生規模超過7」

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

▲台東6.8強震，造成花蓮高寮大橋重創。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

台東在17日發生規模6.4地震，一開始氣象局還說是主震，但專家張文彥在18日下午6.8主震發生前接受《ETtoday新聞雲》訪問，精準分析主震尚未發生，張文彥今（21日）指出，當時是根據氣象局提供資料，發現6.4地震發生後的餘震次數與規模，並沒有隨時間遞減、反而遞增，和2018年花蓮0206地震很類似，加上目前文獻上提到中央山脈斷層帶長度，地震規模應該不止6.4，才會推測「主震可能還沒來」，這次經驗也可作為下次預警參考。

目前擔任台灣東部地震研究中心主任張文彥也表示，根據目前文獻，這次發生地震的斷層帶，大約70到80公里，還好這次是分成兩次斷裂，分別發生規模6.4、6.8地震，若地震帶一次斷裂，「規模恐怕超過7」，這是比較幸運，希望從氣象局、國科會與地調所等政府相關單位，未來能積極投入地底下的孕震帶構造調查。

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台東在17日發生規模6.4地震，之後餘震不斷，一開始氣象局還說6.4是主震，但18日下午2時44分，台東池上就發生規模6.8地震，氣象局就改口說，6.8才是主震。

▲▼張文彥根據氣象局提供資料，以及文獻資料，精準分析6.4不是主震。（圖／張文彥提供）

▲張文彥根據氣象局提供資料，以及相關文獻資料，精準分析6.4不是主震。（圖／張文彥提供）

特別的是，張文彥在18日下午主震發生前約半小時，接受《ETtoday新聞雲》訪問時，就提及「主震可能還沒來」。

張文彥今天接受《ETtoday新聞雲》訪問，還原當天狀況，他說，6.4地震發生後，從氣象局提供資料，發現6.4地震發生後的餘震次數與規模，並沒有隨時間遞減，和2018年花蓮0206地震很類似，而且在6.8主震前幾小時，餘震與規模反而變得很強，才會提出示警。

張文彥進一步說明，光是餘震次數與規模沒有遞減，和花蓮0206地震類似，這樣證據還不夠，加上最近10到20年來文獻，都有提到中央山脈斷層，文獻上提到中央山脈斷層長度，估計可能70到80公里，而這麼長的斷層帶，不可能只有6.4的地震，推估還有更大地震，所以才提出這樣看法。

至於這次經驗可否作為下次地震預警參考？張文彥認為，這次經驗凸顯地震監測很重要，透過氣象局資料，原本6.4地震後餘震規模與次數應該下滑，結果反而上升，加上當地調查資料，孕震帶（中央山脈斷層）有多長，後面是否還有機會產生更大地震，綜合評估後，可做到一定預警效果。

張文彥也表示，目前餘震次數與規模都越來越少，顯示這次6.8地震應該不會再發生更大的地震，或者誘發其他地震，但希望從氣象局、國科會與地調所等政府相關單位，未來能積極投入中央山脈的孕震帶構造調查，因為目前對這些地底下結構瞭解仍不夠深入與明確。

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