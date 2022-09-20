更大主震往往在後！醫：地震後「7件事」注意　找東西別用打火機

▲花蓮玉里有樓房倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

918台東池上規模6.8大地震，餘震不斷，但19日發生規模5.9地震後，反倒沒什麼地震。對此，對此，台大地質科學系退休教授陳文山表示，則擔憂未來1、2週還是要當心，「說不定它在蓄積其他能量」；氣象局則說，無法確定是否為正常現象，初判朝樂觀方向看待。而重症科醫師黃軒則提醒大家7件事仍要小心。

918發生台東池上規模6.8大地震後，19日再出現規模5.9地震，餘震不斷，讓不少人相當擔憂。黃軒也在臉書提醒，很多人以為大地震結束後，就是餘震或小震，殊不知更大的主震往往發生在後面，因此專家們一致認為有7件事不能輕忽。

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黃軒列出7件事提醒民眾，地震後要特別留意：

1.保持警覺：任何地方的大地震，都有可能是前震而已，接下來的幾天後，仍然會有可能是更大的地震，近日應保持警覺才是。

2.家人傷勢

家人的身體有無傷害。尤其是老人或長期臥床者，有時候當下被震傷，但無法快速告知哪裡有受到傷害。

3.廣播報導

可以善用電台、廣播媒體了解支援及警示資訊、這段時間可能附近電訊基地也會損害，同樣會有很多緊急電話湧入的，千萬不要隨便佔線一直聊天，留給緊急救援服務使用。

▲花東部分地區因地震造成道路受損。（圖／記者黃彥傑翻攝）

4.禁打火機

地震當下或發生大地震後，在現場、回家黑暗中找東西千萬不要打開打火機，可能會有瓦斯外洩或易燃液體外漏，不知情的狀況下，反而會引發大火。

5.用手電筒

可以使用手電筒，檢查家中管路有無損壞，或家建築物牆壁的破裂，提早檢查出來，避免下次大地震可能造成的嚴重後果。

6.尖鋭物品

大地震後，地上可能會有碎玻璃、尖銳物品，記得時時刻刻穿鞋。

7.山區/海邊少去

這段時間的海上活動或山區活動，都應減少，有可能會遇到危險。

對於目前的地震，成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，現在應要重視的是嘉南地區的斷層。他說明，台南以南到屏東，地表長期有緩慢的能量釋放，但台南以北卻沒有；中部曾發生921大地震，短期內再發生大地震的機會降低；東部也有發生大地震也有釋放能量。所以嘉南地區的斷層，如六甲斷層，一旦發生地震，將會影響到嘉南平原。

饒瑞鈞表示，台灣人口集中在西部，一旦發生地震，災害一定比東部嚴重，所以嘉南應該是現在最值得注意的地方。

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