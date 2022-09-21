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萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」　大合照4次才成功

▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

▲地震演練，戴上護頭套的小朋友問可以脫掉了？（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

921國家防災日，高雄市各校同步地震避難疏散演練，市府教育局和消防隊到裕誠幼兒園進行師生演練，小小孩們先準備護頭套戴上，接著展開一連串避難及疏散，不久孩子們問「可以脫掉了沒」、喊著「老師、老師」，還要配合拍大合照，但不夠大聲也沒有全比讚，最後在老師的要求下，拍了4次才成功，似乎有點無奈。

這場演練是規劃小孩們原本在教室，聽到警報聲響起，趕快做「趴下、掩護和穩住（並抓住桌腳）」，並戴上頭套逐一走到戶外，現場逼真的模擬幼兒孩童疏散演練、人員失蹤協尋與受傷須送醫，及現場幼童情緒安撫等情況，並通報119專線由消防局新莊分隊協助就醫，演練過程小孩們也很懂得每個步驟該怎麼做到位。

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▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼警報聲響起，幼童們照著老師教導的先趴下，再掩護和穩住。（圖／記者許展溢攝）

▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

等幼童們都坐在戶外後，先一起唱一首歌，再由教育局副局長吳文靜開始致詞，不知是否天氣炎熱，這時不少小孩一直問可以脫掉頭套了沒？大部分小朋友完全沒有在聽台上是誰跟講了什麼，各自騷動著。最後致詞結束，還要來個大合照，但第一次拍只有小貓兩三隻比YA，老師於是再請萌孩們大聲一點並比個讚，在第4次終於成功拍完。

▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼現場逼真模擬幼兒孩童疏散演練，和人員失蹤協尋與受傷須送醫。（圖／記者許展溢攝）

▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

對於這樣的演練是否有效果？園長李嫈絨說，地震模擬演練，能讓室內、室外師生做出正確保命動作，不少家長也回饋，小朋友在家反而比他們更懂，會很心穩的告訴爸媽不要怕、不要動，代表學校防災演練有一定成效。消防強調，每年防災日只要學校有需求都會配合演練，其實平常就會常常宣導相關訊息，而透過實際演練，確實可以讓學生們更了解遇難時，第一時間該怎麼做，這些都是非常有助益的。

▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼演練結束後的大合照，拍了4次才成功。（圖／記者許展溢攝）

▲▼萌孩們地震演練頻問「可以脫掉了？」。（圖／記者許展溢攝）

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