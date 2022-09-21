人妻家中激戰保險業務員！垃圾桶撈出用過的保險套　超綠夫崩潰

▲高雄人夫在家中垃圾桶發現用過的保險套，驚覺老婆偷吃。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）



記者郭玗潔／高雄報導

高雄一人夫在家中圾桶翻出用過的保險套，才知道老婆趁他不在，竟和保險業務員小王在家中激戰，還互稱「老公」、「老婆」，並親吻、擁抱，玩遍高雄各大知名景點。人夫因此婚姻破裂，提告向小王求償50萬元。高雄地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠25萬，全案還可上訴。

人夫指控，他在2020年3月間在家裡垃圾桶發現用過的保險套和沾有精液的衛生紙，詢問妻子小莉(化名)後，小莉承認多次帶小王來家中偷情。同年6月，因小莉喝醉酒，他代為接聽小莉電話時，又在手機內發現她和小王擁抱、接吻的親密照片，2人以「老公」、「老婆」、「寶貝」相稱，並討論是否要無套等內容，讓他感到相當痛苦，和妻子也因而離婚，怒而提告向小王求償50萬精神撫慰金。

小王則辯稱不知道小莉已婚，和小莉是在她離婚後才交往，人夫提出的照片日期都是造假的，且小莉離婚後還與前夫同居，顯然是為了維護前夫才構陷他。

小莉則作證，她和小王於2018年認識，那時他是保險經紀人，她還跟他買過保險，資料上就有註明已婚身分。2人同年6月交往後，同遊大魯閣、月世界、岡山之眼、旗山老街等景點，並利用丈夫出門工作時，找小王來家裡上床。

法官察看訊息，認為小莉在婚內曾因小王對訊息不讀不回，傳訊誆騙小王她已離婚、還有其他追求者，見小王還是不甩，又撂下狠話說她懷了小王的孩子，會獨自帶大、前夫說不論是誰的都願意扶養等語，小莉用情至深者的瘋狂行為證明她和小王的不倫關係，判小王應賠25萬，全案還可上訴。