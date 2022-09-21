女拿椅砸警被通緝...1年後被同單位逮捕　她傻眼：命中剋星？

▲高雄女拿塑膠椅砸警被通緝，1年後路邊跟吵架被逮，傻眼直呼：命中剋星？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名52歲的樂姓女子去年因為遵守防疫規定，竟對稽查的鳥松所員警罵髒話，還拿塑膠椅狠扔，事後遭警方送辦並被判拘役，但遲遲未接受制裁遭到通緝。日前，她因跟男友在路邊吵架，警方上前排解時逮到她，讓她傻眼直呼，隔一年又栽在鳥松所員警手上「真的是命中的剋星！」

仁武分局鳥松分駐所員警16日晚間11點多巡邏，行經鳥松區中正路前時，發現一名女子與男友在路旁吵架，便上前了解狀況。結果在查詢身分過程中，發現這名樂姓女子去年9月初曾因未遵守防疫規定，對執行防疫稽查的鳥松所員警辱罵髒話，還拿塑膠椅丟擲員警惹事，被依妨害公務案件逮捕送辦。





▲警詢後將樂女移送橋頭地檢署歸案，讓她接受法律制裁。（圖／記者賴文萱翻攝）

該案後經橋頭地方法院判決需執行拘役，但樂女都未前往接受裁罰，今年9月初遭台灣橋頭地檢署通緝在案。這次時隔一年又再度栽在鳥松所員警手上，讓樂女傻眼感嘆「真的是命中的剋星！」

員警勸樂女不要做違法事情，否則警方將強力執法，詢後將樂女移送橋頭地檢署歸案，讓她接受法律制裁。仁武分局呼籲，民眾如因案被判刑，應依限到案，以免落得通緝身分，警方也會持續加強查緝逃犯，維護司法追訴審判效力。