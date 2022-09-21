快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

▲高虹安哭了。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉嫌抄襲，當天她開記者會澄清，但也因脫口「戰學歷」再引發批評。高虹安今（21日）中午接受媒體人黃光芹專訪，談及論文時流淚、哽咽，還中途離席冷靜一下。

高虹安昨遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。當天上午10時，高虹安召開記者會澄清，但卻在會中表示，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水。」此話一出，高虹安被許多綠營支持者批評戰學歷、瞧不起中華大學。

對此，高虹安21日中午上廣播節目《新聞不芹菜》接受黃光芹專訪表示，她昨天的發言被綠營網友跟民進政治人物擷取、斷章取義，當時記者會前提問就形容她跟前新竹市長林智堅一樣。她從小到大每次考試、念書都花了非常多心力、犧牲非常多別人在玩的時間，承認當時記者會有小小的委屈與憤怒，她只是想澄清自己不是林智堅。

高虹安說，林智堅兩個學位被撤銷，何等荒謬，卻被拿來跟自己比較。她昨天記者會上的確講不精準，沒有提到說自己對比對象是林智堅；攤開原文，前面是講自己學歷過程，然後就說林智堅讀中華大學夜間部，卻灌水去台大，但民進黨把灌水去台大後面的那些話截掉，有點被帶風向。

高虹安透露，昨天她忙到晚上11時，接到幕僚打電話提醒中華大學的網頁被灌爆，她看了才發現自己的話被截圖，被說成看不起中華大學夜間部。高虹安委屈地說，她指的是林智堅，自己有很多好朋友也是讀中華大學的校友，自己絕不可能歧視中華大學。

高虹安強調，「我根本不可能自稱學霸」，她在北一女、台大看到很多天才，自己絕不敢自稱學霸，但她無法控制媒體這樣說。講到此，高虹安掩面哭泣，轉身拿衛生紙拭淚。

而在這之前，高虹安在專訪中針對被控拿資策會的錢留美進修讀博士，回國卻無縫接軌去鴻海一事，高虹安解釋，她當時沒拿資策會進修碩博士補助，而是參與資策會國際人才計畫；她是申請到半年在美國做博士研究，回國後留任半年，去多久，回國就要留任多久。

高虹安強調，公費留學這指控不對，自己在讀博士的半年得到資策會補助，回國後她也留任半年，並非馬上去鴻海。而當時要去念博士，她也有跟資策會提辭呈，只是長官認為她去國外念書，可以幫資策會的技術跟國外接軌。

不過這番話說完不久，高虹安已哽咽、拭淚，於是轉身離席約一分半。黃光芹在高虹安不在期間表示，讓高虹安平靜一下，剛剛問的過程中，高的眼淚就快掉下來，可能講到很委屈。