　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政涉抄自清「非故意遮掩」　鄭運鵬競辦：證實有抄該道歉

▲國民黨桃園市長選人張善政今（16）日受訪時表示，針對保密條款問題，農委會沒有公佈資料，就是受限於保密條款，這麼簡單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政日前稱受限保密條款因此無法公開資料。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政過去主持的農委會研究案捲入抄襲疑雲，張21日出示與農委會簽定的合約書，強調遲遲未公開說明絕非故意遮掩，還會發函要求農委會公開全部文件及所有經費預算。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室總幹事黃世杰回應，張用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，反而證實鉅額研究案確實有抄襲的情況，張應完整說明抄襲情形，向社會大眾道歉。

▲▼立法院民進黨團輿情回應記者會 張善政抄襲 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃世杰批評張善政避重就輕。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃世杰表示，從8月30日周刊揭露張善政主持5736萬研究案涉嫌抄襲至今，張善政推托拉超過3個星期，終於願意實踐諾言召開記者會，但對於社會大眾關注的抄襲問題，張善政先是花了2、30分鐘自吹自擂、避重就輕，又拿早已失效的保密條款當擋箭牌，最後只用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，反而證實鉅額研究案中確實有抄襲的情況，呼籲張善政應立即發函徵求農委會公布所有資料，並再次召開記者會完整說明抄襲情形，向社會大眾道歉。

黃世杰表示，早在9月5日張善政於中壢接受媒體訪問時，便提到自己已在規劃記者會，但過了4天，9月9日在媒體人朱學恆的廣播節目上卻又突然改口稱因為有保密條款不能公開，今天張善政記者會再次說到，因保密條款而未能出面說明，且還瞎扯會有相關罰則，身為委託方的農委會早已多次澄清沒有保密問題，張善政今天依然持續跳針，還刻意忽略當初自己態度髮夾彎，顯然毫無坦然面對社會大眾質疑的誠意。

黃世杰指出，農委會已經明白揭露5736萬鉅額研究案中至少有6篇重複性高、23項有問題，張善政卻不斷以「比例原則之下，講抄襲只是雞蛋裡挑骨頭」來閃避質疑，既然張善政自己承認雞蛋裡有骨頭，請張善政清楚說明，到底是用了哪些壞骨頭巧取豪奪高達5736萬的民脂民膏？為何合約中第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊或侵害他人營業秘密、智慧財產權或其他權利之情事」已明白規定不得抄襲，張善政仍目無法紀，大抄特抄？

黃世杰說到，張善政明知自己有抄襲的狀況，今天的記者會仍持續自吹自擂，面對5736萬鉅額納稅人的錢被他所帶領的團隊踐踏卻依舊態度高傲，毫無道歉誠意，顯見其毫無政治人物最基本該有的道德誠信。他呼籲，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉，並且，張善政今天也說要發函農委會公布資料，請張善政今天就發函，不要再想推托拉閃躲責任，儘速將所有的資訊都公開給社會大眾檢驗。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
韓玉女歌手出車禍！整台車翻覆、玻璃全碎　緊急送醫
牛排店女服務生第1天上班　遭同事抱進廁所性侵
高虹安中華大學演講喊卡？　學生會長說話了
快訊／特斯拉高速撞！　騎士慘死「機車變廢鐵」
新北警把路人當通緝犯！　當街拖行痛毆
癌父離世！和美小兄妹頓失依靠　善款湧入超過60萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「那時候確實有數據機」　高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

高虹安論文之戰反擊力道「近乎典範」　他：漏掉一重點才被罵

震後暫停拜票！柯志恩酸蔡英文「冷血念稿」：在災民眼中很噁心

新北發「防災頭套」北市用書包挨轟　柯文哲：我們不做豪華展示

研究報告被控抄襲　張善政：用論文系統檢查是「張飛打岳飛」

國慶紀念品首亮相！價值600元　有限量MIT保溫杯、漁夫帽

北市敬老金擬用悠遊卡發送　許淑華批：灌水悠遊卡業績

「中華大學夜間部」惹議...高虹安演講怎麼辦？　學生會長說話了

高虹安論文遭疑事後加工　柯文哲：若有增加「是因問心無愧」才補入

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

「那時候確實有數據機」　高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

高虹安論文之戰反擊力道「近乎典範」　他：漏掉一重點才被罵

震後暫停拜票！柯志恩酸蔡英文「冷血念稿」：在災民眼中很噁心

新北發「防災頭套」北市用書包挨轟　柯文哲：我們不做豪華展示

研究報告被控抄襲　張善政：用論文系統檢查是「張飛打岳飛」

國慶紀念品首亮相！價值600元　有限量MIT保溫杯、漁夫帽

北市敬老金擬用悠遊卡發送　許淑華批：灌水悠遊卡業績

「中華大學夜間部」惹議...高虹安演講怎麼辦？　學生會長說話了

高虹安論文遭疑事後加工　柯文哲：若有增加「是因問心無愧」才補入

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

李玉璽驚喜宣布10月有大事！　新歌獻已逝外婆吐露思念

睽違6年！搖滾天團OneRepublic宣佈來台　明年3月台北小巨蛋開唱

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

期待邊境鬆綁！這3國家旅客最想來台玩　歐洲成台灣人出國熱搜地

台積電跌5.5元至471！　台股下跌124點收在14424

巴西倉庫「結構斷裂」倒塌！2議員候選人也受困　已9死28人傷

嘻哈歌手吃生蠔竟拉在褲子！　演出前「4萬元耳機」又不翼而飛

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

南韓玉女歌手遇驚險車禍！整台車翻覆、玻璃全碎　緊急送往醫院

不爽南韓！日本不滿尹錫悅政府單方面放話 岸田：乾脆別見面吧

大UU妹回憶甩蜜蜂！　網友暴動：再甩一次嘛

政治熱門新聞

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

高虹安諷「中華大學夜間部」起爭議　今晨鞠躬致歉

周玉蔻喊話蔣萬安驗DNA　「你若是蔣家孫子我給你下跪一百次！」

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

高虹安幼稚園上BBS發文？他揪疑點

高虹安道歉：針對林智堅「非歧視中華大學」

「跟林智堅比侮辱我」　高虹安金句反擊抄襲

蔡英文今見證嚴法師　周玉蔻提醒有些話一定要說

電視突切頻道見蔡英文談話！　921國家防災日演練莫驚慌

高虹安演講卡不卡?　學生會長曝下一步

蔡見證嚴法師　柯：去也是剛好啦

蔡英文為何「唸完稿快閃」？　沈富雄嘆：執政太久了

回顧疫苗攻防！陳時中吐苦水：疫苗還沒來罵買不到、買了罵打不完

更多熱門

相關新聞

林襄熱搜輸給高虹安！　他：果然是柯文哲口中的戰將

林襄熱搜輸給高虹安！　他：果然是柯文哲口中的戰將

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安被爆料論文涉抄襲，20日召開記者會反擊時，意外引發「戰學歷」的討論；而她21日一早為此發布道歉影片，稱自己用詞不精準。對此，民進黨副秘書長林鶴明翻出Google搜尋趨勢，發現她在20日的搜尋熱度搶佔第一名，連近來討論度極高的Rakuten Girls成員林襄都不敵她。

童文薰揭蔣、陳、黃都在幫蔡英文賺錢　拋六大政見「拆除海霸王」

童文薰揭蔣、陳、黃都在幫蔡英文賺錢　拋六大政見「拆除海霸王」

林佳龍批侯友宜「無心無力」　侯辦嗆「麥呼龍」：看看4年前的自己

林佳龍批侯友宜「無心無力」　侯辦嗆「麥呼龍」：看看4年前的自己

國民黨團告發陳時中瀆職　林靜儀嗆藍鬼打牆

國民黨團告發陳時中瀆職　林靜儀嗆藍鬼打牆

幼稚園上BBS是童話　沈：別成女版柯文哲

幼稚園上BBS是童話　沈：別成女版柯文哲

關鍵字：

鄭運鵬張善政2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面