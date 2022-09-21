張善政涉抄自清「非故意遮掩」　鄭運鵬競辦：證實有抄該道歉

▲張善政日前稱受限保密條款因此無法公開資料。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政過去主持的農委會研究案捲入抄襲疑雲，張21日出示與農委會簽定的合約書，強調遲遲未公開說明絕非故意遮掩，還會發函要求農委會公開全部文件及所有經費預算。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室總幹事黃世杰回應，張用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，反而證實鉅額研究案確實有抄襲的情況，張應完整說明抄襲情形，向社會大眾道歉。

▲黃世杰批評張善政避重就輕。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃世杰表示，從8月30日周刊揭露張善政主持5736萬研究案涉嫌抄襲至今，張善政推托拉超過3個星期，終於願意實踐諾言召開記者會，但對於社會大眾關注的抄襲問題，張善政先是花了2、30分鐘自吹自擂、避重就輕，又拿早已失效的保密條款當擋箭牌，最後只用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，反而證實鉅額研究案中確實有抄襲的情況，呼籲張善政應立即發函徵求農委會公布所有資料，並再次召開記者會完整說明抄襲情形，向社會大眾道歉。

黃世杰表示，早在9月5日張善政於中壢接受媒體訪問時，便提到自己已在規劃記者會，但過了4天，9月9日在媒體人朱學恆的廣播節目上卻又突然改口稱因為有保密條款不能公開，今天張善政記者會再次說到，因保密條款而未能出面說明，且還瞎扯會有相關罰則，身為委託方的農委會早已多次澄清沒有保密問題，張善政今天依然持續跳針，還刻意忽略當初自己態度髮夾彎，顯然毫無坦然面對社會大眾質疑的誠意。

黃世杰指出，農委會已經明白揭露5736萬鉅額研究案中至少有6篇重複性高、23項有問題，張善政卻不斷以「比例原則之下，講抄襲只是雞蛋裡挑骨頭」來閃避質疑，既然張善政自己承認雞蛋裡有骨頭，請張善政清楚說明，到底是用了哪些壞骨頭巧取豪奪高達5736萬的民脂民膏？為何合約中第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊或侵害他人營業秘密、智慧財產權或其他權利之情事」已明白規定不得抄襲，張善政仍目無法紀，大抄特抄？

黃世杰說到，張善政明知自己有抄襲的狀況，今天的記者會仍持續自吹自擂，面對5736萬鉅額納稅人的錢被他所帶領的團隊踐踏卻依舊態度高傲，毫無道歉誠意，顯見其毫無政治人物最基本該有的道德誠信。他呼籲，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉，並且，張善政今天也說要發函農委會公布資料，請張善政今天就發函，不要再想推托拉閃躲責任，儘速將所有的資訊都公開給社會大眾檢驗。