林襄熱搜輸給高虹安達5萬筆！　他：果然是柯文哲口中的戰將

▲20日的google熱搜，高虹安以10萬多筆勝過5萬多筆的林襄。（合成圖／記者屠惠剛、林襄IG）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安被爆料論文涉抄襲，20日召開記者會反擊時，意外引發「戰學歷」的討論；而她21日一早為此發布道歉影片，稱自己用詞不精準。對此，民進黨副秘書長林鶴明翻出Google搜尋趨勢，發現她在20日的搜尋熱度搶佔第一名，連近來討論度極高的Rakuten Girls成員林襄都不敵她。

針對媒體指控涉嫌抄襲，並把研究成果據為己有一事，高虹安20日大動作召開記者會說明，不僅出示美國辛辛那提大學學倫單位回函，也強調自己的博士論文已經受到檢驗。

不過，高虹安在記者會上表示，她的成績（record）是可以被檢驗的，她是師大榜首進去、台大，學術成績第一名畢業，「我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大的這個碩士的灌水。」

但是此話一出，掀起網友論戰，有人質疑她在「開地圖砲」、「戰學歷」，加上10月份她要去中華大學演講，不少中華學生留言嘲諷，「「你各位中華大學的同學真的要心存感激啊！榜首來了」、「找個看不起自己的來演講，這間學校真的很勵志」。

為此，高虹安21日一早發布道歉影片，強調中華大學有很多努力的學生及優秀校友，坦言自己是用詞不精確，造成師生不舒服的感受，因此誠懇地向大家道歉。她也說，自己會虛心接受建議，「對不起！」

對於高虹安近來在網路上的討論熱度，林鶴明上午翻出Google搜尋趨勢發現，9月20日的熱搜關鍵字，高虹安高達10萬多筆，遙遙領先近來討論度極高的Rakuten Girls成員林襄的5萬多筆搜尋。他說，「高虹安，那個打敗林襄的女人！果然是柯文哲口中的『戰將』，把自己燒掉的戰將。」

▼高虹安20日google熱搜贏過林襄。（圖／翻攝google搜尋趨勢）

