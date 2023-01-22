偕高虹安拜廟！　柯文哲春節全台跑透透：快決定閣揆「減少空窗期」

▲民眾黨主席柯文哲、新竹市長高虹安。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

今（22）日為大年初一，卸下台北市長身份、從台大提早退休的民眾黨主席柯文哲，除夕回新竹老家陪父母過年後，22日立刻與同黨的新竹市長高虹安一同到宮廟發發財金。被問到有沒有和爸媽講2024總統大選議題？柯文哲並未正面回應，僅說「還好還好」、「家人在一起就這樣，聊天嘛！」

柯文哲22日行程滿滿，上午先與高虹安在新竹市東寧宮、關帝宮發發財金，下午還要再去新竹縣、桃園市等地區，而初二、初三、初四、初五與初六也都有行程，堪稱是「全台跑透透」，明顯在替2024總統大選佈局。

柯文哲上午於關帝宮受訪時，被問到今年回新竹過年，有無與柯爸、柯媽報告下一步怎麼走？柯文哲表示，「不會啦！我們家裡⋯反正我爸爸比較不愛講話，我媽媽每天『鬥嘴鼓』，還好還好，本來家人在一起就這樣，聊天嘛！」

至於今年過年行程滿滿，之後還要去副總統賴清德的大本營台南，是不是為下一步超前部署？柯文哲稱，這是挑撥離間的題目，每個人也可來新竹拜拜。媒體追問，參選後兩岸政策為何？民眾黨是否會在新竹縣、市提名立委參選人？柯文哲皆未正面回應。

另外，關於閣揆人選一直沒出來？柯文哲先稱，這應該要問總統蔡英文，隨後又補充道，「儘速決定啦！減少空窗期，一定要趕快決定。」