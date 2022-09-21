下載速度大飛躍　iPhone 14 Pro 5G實測數據出爐

▲蘋果iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新iPhone 14採用升級的高通數據晶片Snapdragon X65 Modem，預計可以帶來更高網路的速度與更低的功耗，現在SpeedSmart就實際進行測試，發現對比上代，5G速度有顯著提升。

SpeedSmart表示，用戶使用美國通信廠商 T-Mobile，速度最高可提高 38%，而在美國使用 Verizon，速度可提高 32%。此次實驗取 Phone 14 Pro 和 Pro Max 的數據，並將其與 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 進行比較。速度差異比預期的要大得，5G 上 255 Mbps 的平均下載速度令人印象深刻。

SpeedSmart表示，不僅 5G 下載和上傳速度有所提高，延遲平均值也有所下降。這有助於讓在瀏覽網頁時感覺手機更快。

使用T-Mobile 的 iPhone 14 Pro 平均延遲為 52.88 毫秒，iPhone 13 Pro 則為 62.20 毫秒，而使用 Verizon 的 iPhone 14 Pro 平均為 37.09 毫秒，iPhone 13 Pro 則為 52.24 毫秒。