幾小時也不願等！印度瘋狂果粉「買機票飛杜拜」搶購最新iPhone14

Dheeraj Palliyil, a businessman based out of Kochi has waited a long for the phone, but he finally got the phone but not in India.#Apple #iPhone14Pro https://t.co/GKdV9Fm0NK — Mashable India (@MashableIndia) September 19, 2022

記者張方瑀／綜合報導

每年蘋果推出全新iPhone時，都會有忠實的果粉徹夜排隊搶購，就是希望能在第一時間拿到新機，而印度一名男子更是瘋狂，由於新機款在印度總是會比較晚上市，不甘等待的他從2017年開始，都會直接買機票飛到杜拜搶購，今年也不例外。

根據BBC報導，現年28歲的帕利伊（Dheeraj Palliyil）住在印度南部的喀拉拉邦，身為資深果粉，他從2017年的iPhone 8開始，就會直接飛到阿拉伯聯合大公國的杜拜排隊買新機，因為過去幾款蘋果新機在印度都會晚其他國家10至15天上市，帕利伊說，他一點都不想等，他非常熱愛在蘋果專賣店外徹夜等待後，成為第一批拿到手機的人的興奮感。

雖然今年iPhone 14在印度只會晚幾個小時上市，但帕利伊仍想繼續這個習慣，「在杜拜買新機已經成為我的習慣了。」

今年帕利伊花了4萬盧比（約台幣1.6萬元）買機票和辦簽證，再花了12.9萬盧比（約台幣5萬800元）買iPhone 14 Pro。帕利伊也說，他的家人們先前完全無法理解這個做法，「他們會取笑我把錢浪費在奢侈品上，現在他們會提告訴我新手機上市的時間，提醒我該買機票了。」

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