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跟妹子出遊！他拍照「帥掏i14 Pro Max」結果糗大：被笑爛了

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14 Pro Max。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俐穎攝）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 14系列自16日開賣後，掀起搶購熱潮，目前以iPhone 14 Pro Max最暢銷。不過，就有苦主透露，前天和妹子出遊時，本想帥氣秀出最新的i14 Pro Max，結果相機不斷出狀況，害他被嘲笑一番，不禁怒吼「連最基本的拍照功能都搞成這樣！」

網友昨在PTT崩潰直呼，「我也買到機王了！我是iPhone 14 Pro Max，打開相機大概10次有8次要等5秒以上，人像10次有10次要等5秒以上。」

原本拿到新機的他，想趁出遊時跟妹子秀一波，怎料耍帥不成，反倒成了笑柄，他也不禁質疑，「Unbelievable！一支快5萬的手機，蘋果連最基本的拍照功能都搞成這樣，賈柏斯會不會氣到彈出來。」

對此，鄉民紛紛回應，「應該是軟體問題，之前買XS也有類似狀況，更新後現在也沒出現這樣的問題了」、「也是拍照要5秒，但錄影秒開」、「一樣問題，再考慮要不要退」、「這就是你信仰儲值不夠，請買1TB」、「笑死百萬分之一啦！下去」、「退貨吧！連手邊6s還是秒開」、「我的秒開，你拿到機王了」。

▲▼愛情,愛人,貓咪,情侶。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而原po遭遇也釣出其他苦主，直呼「我也是，但我是轉換相機裡的模式很慢，我還去問Apple Studio的人員，說是軟體問題，下次更新就會修正了，我不信邪，自己回家重置好幾次，結果都一樣，果斷換貨，我是官網買的，所以會換全新的，不過就不曉得要等多久了。」

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