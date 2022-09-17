　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

拿出魔法小卡！高雄百貨iPhone 14最高回饋2100元　比好市多便宜

▲▼iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

▲iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

快拿出魔法小卡！果粉期待已久的iPhone 14昨(16日)開賣，高雄義享時尚廣場針對新機祭出最高7%回饋，會員刷第一銀行聯名卡分期滿3萬，消費後登錄活動最高回饋2100元，免3萬就能入手iPhone 14 256G，就單購手機來說，屬高雄各家百貨裡回饋率最佳，也比好市多現場售價來的便宜。

▲▼iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼iPhone 14全系列開賣，Pro機款全新「動態島」功能、新色深紫色引關注。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

蘋果此次推出了6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，捨去過去的mini機型，搭載A15晶片，具備全新雙相機系統，新增了「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」安全功能，以及 iPhone 歷來最持久的電池續航力。iPhone 14 Pro機款螢幕剪掉瀏海，還有全新「動態島」功能及暗紫新色亮相，引起果粉關注。

▲▼iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

▲針對新機，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

歡慶iPhone14新機上市，開賣首三日9/16-9/18，高雄義享時尚廣場祭出高回饋。凡義享卡會員購買iPhone 14新機單筆滿3萬元可回饋500元電子商品禮券，再搭配第一銀行義享天地聯名卡分期滿3萬再加碼1000元，另外可參加第一銀行9/30前於德誼數位通路購買iPhone 14新機登錄再享刷卡金600元回饋，總計2100元，讓果粉於首三日購入iPhone 14新機就有高達7%回饋！

<<商場贈獎活動波段說明>>
►9/16-9/18 義享卡會員新機單筆3萬/500 (百貨優惠)
►9/16-10/16 聯名卡德誼數位分期3萬/500 (銀行加碼活動)
►可再參加<秋季購物節>聯名卡滿額禮回饋滿20000/400、分期滿10000/100
►9/30前於德誼數位消費滿額登錄再享刷卡金滿3萬/600刷卡金(銀行加碼活動)

舉例，購買iPhone 14 256G，官網售價3萬1400元，18日前於義享時尚廣場購入，義享卡會員享單機滿3萬贈500元商品券，刷第一銀行義享聯名卡滿3萬加贈500元購物金，可再參加「秋季購物節」聯名卡滿2萬回饋400元、分期滿1萬回饋100元，滿額登錄再享刷卡金600元，總計2100元，回饋率高達7%，3萬以內就可買到i14 256G新機。

再舉例，9月19至9月30日期間，同樣購買iPhone 14 256G，官網售價3萬1400元，刷第一銀行義享聯名卡滿3萬加贈500元購物金，可再參加「秋季購物節」聯名卡滿2萬回饋400元、分期滿1萬回饋100元，消費滿額登錄再享刷卡金600元，總計1600元，回饋率也有5.3%，同樣免3萬就能入手i14 256G新機。

高雄義享時尚廣場表示，昨日新機開賣首日，吸引許多果粉前來搶購，當天觀察2F德誼數位櫃上銷售情況，最受歡迎的款式仍以今年新色iPhone 14 Pro深紫色，預購量就佔整體銷售5成而且其中近6成消費者選擇256GB容量。至於現貨可供應的iPhone 14、iPhone 14 Plus則是以新色淡紫色最受消費者青睞。

▲▼iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）

▲iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）

網友昨日分享好市多部分機型開賣價格：

iPhone 14 128G：2萬6899元（官網2萬7900元，省1001元）
iPhone 14 256G：3萬0295元（官網3萬1400元，省1105元）
iPhone 14 Pro 128G：3萬3669元（官網3萬4900元，省1231元）
iPhone 14 Pro 256G：3萬7049元（官網3萬8400元，省1351元）
iPhone 14 Pro Max 256G：4萬0899元（官網4萬2400元，省1501元）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
長沙大火10分鐘燒到高樓層！　目擊者：玻璃「一直往下噴」
數百支假陽具掉滿地！卡車翻覆「女主播問1句」　全場尷尬了
陳明通泰國行「海關刷臉照」被流出！　國安局4字回應
「我兒子混員林」悍婦大鬧加油站！　員工遭痛毆濺血
小炳轉行「當飯店櫃檯人員」被認出！　月薪曝光
快訊／新店夫妻陳屍家中　警拉封鎖線調查中
朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！　切肚皮補胸…傷口照首曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

拿出魔法小卡！高雄百貨iPhone 14最高回饋2100元　比好市多便宜

他拿到「iPhone14 Pro Max瑕疵機」　蘋果店員給1補償！網驚賺爛了

iPhone 14拆解多了這層膜！動態島長這樣　1改變讓成本大減

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

iPhone 14開賣首日　這款機型果粉最愛

開賣當天即降價　iPhone 14現貨現折1000元

iPhone 14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」　釣出果粉曝蘋果套路：只能習慣

iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」　狂釣機王苦主！靠1招解救

iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！Joeman反推2支：新電競神機

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

拿出魔法小卡！高雄百貨iPhone 14最高回饋2100元　比好市多便宜

他拿到「iPhone14 Pro Max瑕疵機」　蘋果店員給1補償！網驚賺爛了

iPhone 14拆解多了這層膜！動態島長這樣　1改變讓成本大減

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

iPhone 14開賣首日　這款機型果粉最愛

開賣當天即降價　iPhone 14現貨現折1000元

iPhone 14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」　釣出果粉曝蘋果套路：只能習慣

iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」　狂釣機王苦主！靠1招解救

iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！Joeman反推2支：新電競神機

謝金河示警台灣成「最危險國度」　外資賣超台積電、聯電5000億元

無號誌路口交通事故死亡率3成5　屏東監理站發起「友善路口」活動

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

萌妹美髮魂上身！大眼毛顧客「被迫換造型」　心累斜眼：吉度不爽

串連地方黨部響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

火車上有字「35Bㄚㄍㄉ」　眾人笑喊阿公店！神秘密碼意思曝光

2022台東藍海生活節　4大海洋遊憩基地登場

快訊／苗栗公館建築工地頂樓起火　瓦斯噴桶爆炸遇油...工人急逃　

海芬巨肚大到「看不太到腳趾」！外套扣不起來　報喜2個月孕照曝光

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

3C家電熱門新聞

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

iPhone 14拆解多了這層膜！動態島長這樣

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

iPhone 14「開了個寂寞」　Joeman反推2支

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」！靠1招解救

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」！果粉崩潰

iPhone 14開賣首日　這款機型果粉最愛

iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」

他1原因不換iPhone！果粉服了：我要跳安卓

i14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」！果粉曝蘋果套路

開賣當天即降價　iPhone 14現貨現折1000元

iP14系列1功能有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

起床一刷iPhone 14 Pro「明天取」嗨翻

更多熱門

相關新聞

預售iPhone14後跑路！網瘋傳公告：我們跑了

預售iPhone14後跑路！網瘋傳公告：我們跑了

iPhone 14預購火熱，中國大陸卻傳出有網購平台以低於市價500元人民幣（ 約2200元新台幣）的價格大量接單後「跑路」，網路上來流傳著一份口吻非常嘲諷的「跑路公告」。雖然「跑路公告」的真實性還無法證實，但已有不少消費者找上媒體求助，稱自己訂購了10幾台iPhone 14，一直聯繫不到人，質疑平台已經捲款跑路。

iPhone簡訊「她多按1符號」　帳單多噴200元

iPhone簡訊「她多按1符號」　帳單多噴200元

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

iPhone 14開賣首日　這款機型果粉最愛

iPhone 14開賣首日　這款機型果粉最愛

iPhone開箱只看得到她！網神出記者正面照

iPhone開箱只看得到她！網神出記者正面照

關鍵字：

iPhone3CiPhone 14iPhone 14pro義享時尚廣場第一銀行刷卡

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

浩子罕見火大當場變臉！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面