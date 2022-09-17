拿出魔法小卡！高雄百貨iPhone 14最高回饋2100元　比好市多便宜

▲iPhone 14全系列開賣，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

快拿出魔法小卡！果粉期待已久的iPhone 14昨(16日)開賣，高雄義享時尚廣場針對新機祭出最高7%回饋，會員刷第一銀行聯名卡分期滿3萬，消費後登錄活動最高回饋2100元，免3萬就能入手iPhone 14 256G，就單購手機來說，屬高雄各家百貨裡回饋率最佳，也比好市多現場售價來的便宜。

▲▼iPhone 14全系列開賣，Pro機款全新「動態島」功能、新色深紫色引關注。（圖／記者許宥孺攝）

蘋果此次推出了6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，捨去過去的mini機型，搭載A15晶片，具備全新雙相機系統，新增了「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」安全功能，以及 iPhone 歷來最持久的電池續航力。iPhone 14 Pro機款螢幕剪掉瀏海，還有全新「動態島」功能及暗紫新色亮相，引起果粉關注。

▲針對新機，義享時尚廣場祭出最高7%回饋。（圖／記者許宥孺攝）

歡慶iPhone14新機上市，開賣首三日9/16-9/18，高雄義享時尚廣場祭出高回饋。凡義享卡會員購買iPhone 14新機單筆滿3萬元可回饋500元電子商品禮券，再搭配第一銀行義享天地聯名卡分期滿3萬再加碼1000元，另外可參加第一銀行9/30前於德誼數位通路購買iPhone 14新機登錄再享刷卡金600元回饋，總計2100元，讓果粉於首三日購入iPhone 14新機就有高達7%回饋！

<<商場贈獎活動波段說明>>

►9/16-9/18 義享卡會員新機單筆3萬/500 (百貨優惠)

►9/16-10/16 聯名卡德誼數位分期3萬/500 (銀行加碼活動)

►可再參加<秋季購物節>聯名卡滿額禮回饋滿20000/400、分期滿10000/100

►9/30前於德誼數位消費滿額登錄再享刷卡金滿3萬/600刷卡金(銀行加碼活動)

舉例，購買iPhone 14 256G，官網售價3萬1400元，18日前於義享時尚廣場購入，義享卡會員享單機滿3萬贈500元商品券，刷第一銀行義享聯名卡滿3萬加贈500元購物金，可再參加「秋季購物節」聯名卡滿2萬回饋400元、分期滿1萬回饋100元，滿額登錄再享刷卡金600元，總計2100元，回饋率高達7%，3萬以內就可買到i14 256G新機。

再舉例，9月19至9月30日期間，同樣購買iPhone 14 256G，官網售價3萬1400元，刷第一銀行義享聯名卡滿3萬加贈500元購物金，可再參加「秋季購物節」聯名卡滿2萬回饋400元、分期滿1萬回饋100元，消費滿額登錄再享刷卡金600元，總計1600元，回饋率也有5.3%，同樣免3萬就能入手i14 256G新機。

高雄義享時尚廣場表示，昨日新機開賣首日，吸引許多果粉前來搶購，當天觀察2F德誼數位櫃上銷售情況，最受歡迎的款式仍以今年新色iPhone 14 Pro深紫色，預購量就佔整體銷售5成而且其中近6成消費者選擇256GB容量。至於現貨可供應的iPhone 14、iPhone 14 Plus則是以新色淡紫色最受消費者青睞。

▲iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）

網友昨日分享好市多部分機型開賣價格：

iPhone 14 128G：2萬6899元（官網2萬7900元，省1001元）

iPhone 14 256G：3萬0295元（官網3萬1400元，省1105元）

iPhone 14 Pro 128G：3萬3669元（官網3萬4900元，省1231元）

iPhone 14 Pro 256G：3萬7049元（官網3萬8400元，省1351元）

iPhone 14 Pro Max 256G：4萬0899元（官網4萬2400元，省1501元）