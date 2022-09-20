iPhone 14玻璃背板採可拆式設計！　維修較Pro系列便宜3倍

▲iPhone 14系列背板維修較Pro系列便宜3倍。（圖／蘋果官網）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果iPhone 14系列上周開賣，國外拆解團隊iFixit對iPhone 14進行拆解。iFixit執行長Kyle Wiens稱讚iPhone 14的可拆式玻璃背板使維修變得容易，並指出iPhone 14擁有自iPhone X以來最重大的重新設計。

據iFixit拆解影片，iPhone 14機背玻璃用兩個螺絲與一個連接器固定，未以高黏性的粘劑黏合，因此整體維修起來更為容易。據悉，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus是蘋果自iPhone 4S以來首款可從手機背面打開的iPhone機型，iFixit表示，螢幕和玻璃背板僅以兩個螺釘和一到兩個連接器固定，使組件更換和拆解更便利。

不過蘋果在文檔中表明，iPhone 14和iPhone 14 Plus更換玻璃背板後，需要將系統配置軟體重新校對，目前不清楚原因為何。

此外，由於維修難度減低，iPhone 14的維修價格也較便宜。據台灣蘋果官網，iPhone 14玻璃背板損壞的維修價格為4690元、iPhone 14 Plus則為5690元。而iPhone 14 Pro系列維修價格較貴，iPhone 14 Pro的玻璃背板維修價是15890元、iPhone 14 Pro Max則是17490元，相較於入門的iPhone 14系列貴了將近3倍。

原因是可拆式背面玻璃設計僅iPhone 14、iPhone 14 Plus採用，iPhone 14 Pro系列則沒有。而本次iFixit給iPhone 14維修分數為滿分十分。