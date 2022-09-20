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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3天前改論文參考文獻、謝詞　民進黨：若高虹安沒抄襲何必修改？

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人黃彩玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人黃彩玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

論文案爭議延燒政壇，以「學霸立委」著稱的民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，20日被爆料論文涉及抄襲，她也大動作召開記者會澄清駁斥。稍早則傳出，高虹安論文在今年9月17日有進行修改，將資策會合著論文的部分加入參考文獻。對此，民進黨發言人黃彩玲表示，這種侵害國家權益的作為，應跟向國人道歉，「也應說明若自認論文沒有抄襲及剽竊，何必事後抽換、修改？」

週刊報導指控，高虹安研究成果恐涉及3大爭議，包括未獲資策會授權使用，有侵犯智慧財產權之嫌，且若符合辛辛那提大學的抄襲定義，恐遭撤銷學位，此外，高虹安取得博士學位後，便至鴻海上班，遭質疑是「利用公家資源當成職涯跳板」。稍早也傳出，高虹安論文在今年9月17日凌晨2:33:54有進行修改，將抄襲資策會合著論文的部分，加入到參考文獻。

對此，黃彩玲表示，這種侵害國家權益的作為，應跟向國人道歉，「也應說明若自認論文沒有抄襲及剽竊，何必事後抽換、修改？」

黃彩玲指出，國民黨桃園市長候選人張善政被爆料委託研究案涉抄襲農委會、國家通訊傳播委員會（NCC）內容已經21天，至今還在神隱不敢出面說明。高虹安也爆出博士論文涉侵害資策會與經濟部權益，「請問高虹安是不是也打算打馬虎眼，混水摸魚想要裝沒事？我們嚴正要求高虹安、張善政應立即說明，並為其侵害國家權益做出最壞的示範，向國人道歉。」

黃彩玲強調，高虹安被爆在資策會任職時，領取國家經費出國進修後，再將與資策會同事承接經濟部委託949萬元科專計畫的研究成果佔為己有，如此「剽竊作法」有愧「學霸」 封號，高虹安的行為，不只愧對國家栽培，更愧對台灣人民，對此，她必須就拿國家的錢進修，且剽竊經濟部委託研究案為個人博論，又被抓包事後心虛抽換、修改論文一事向國人坦承說明。

對此，資策會表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。資策會強調，侵權與否不是由資策會判定，成果發布的形式很多，要看高虹安應用在什麼地方，才會有取得授權的問題，而上述的「實際應用」並不包含學術，而是延伸到實際的產品，「如果是純學術引用的話，沒有授權問題」。

對於捲入抄襲爭議，高虹安競選辦公室則提出兩點回應，包含：

一、高虹安在記者會現場登入辛辛那提大學網站出示自己的博士論文，供大眾檢閱。當然不是林智堅所能比肩看齊，更希望蔡總統能比照辦理，高虹安也出示美國辛辛那提大學信件明確表示：「一年前即一直收到匿名檢舉，學院已聲明高虹安博士學位論文並無研究不當行為，已驗證過確認論文無版權問題。」「此指控已反覆操作堅持一年多，可能政治因素是這些指控的動機。」高虹安希望民眾能睜亮眼睛、明辨是非，每個人對政治人物、黨派的喜好選擇是一回事，但是批評、月旦人物，都必須站在事實的基礎，否則毫無意義。

二、資策會今日最新聲明：「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。」資策會發言人並進一步表示，上述的「實際應用」並不包含學術，而是延伸到實際的產品，並強調，如果是純學術引用的話，沒有授權問題。高虹安希望各界尊重資策會的官方立場聲明，也不要以國家機器粗暴的碾壓、干涉獨立機構在學術態度上應有的原則。

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