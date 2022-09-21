快訊／台東凌晨1：30發生4.0極淺層地震　深度僅13.1公里

台東池上18日下午發生規模6.8強震，造成當地多起災情，強烈的搖晃威力全台有感，南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展的殭屍們，都被地震晃到「復活」。一名當天剛好前往觀展的網友，將這難得的一幕拍下來，更直言「遇到地震特別可怕」。