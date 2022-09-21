快訊／台東凌晨1：30發生4.0極淺層地震　深度僅13.1公里

▲台東凌晨發生規模4.0地震，深度僅13.1公里。（圖／中央氣象局）
記者柯沛辰／綜合報導
台東縣海端鄉21日凌晨1點30分發生規模4.0極淺層地震，深度僅13.1公里，最大震度台東縣池上4級，其次是花蓮縣富里3級。
中央氣象局指出，台東縣海端鄉21日凌晨發生規模4.0地震，震央位在台東縣政府北方42.5公里。
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各地最大震度部分，台東縣池上4級、花蓮縣富里3級、高雄市桃源2級、南投縣玉山1級、嘉義縣阿里山1級、太保市1級、嘉義市1級、雲林縣水林1級。
▲台東凌晨發生規模4.0地震，深度僅13.1公里。（圖／中央氣象局）
記者柯沛辰／綜合報導
台東縣海端鄉21日凌晨1點30分發生規模4.0極淺層地震，深度僅13.1公里，最大震度台東縣池上4級，其次是花蓮縣富里3級。
中央氣象局指出，台東縣海端鄉21日凌晨發生規模4.0地震，震央位在台東縣政府北方42.5公里。
各地最大震度部分，台東縣池上4級、花蓮縣富里3級、高雄市桃源2級、南投縣玉山1級、嘉義縣阿里山1級、太保市1級、嘉義市1級、雲林縣水林1級。
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