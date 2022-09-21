百年強震週期將至！專家曝1種「災害性地震」30年就一次：規模7↑

▲918地震震毀高寮大橋（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台東關山於17日發生規模6.4地震，台東池上於18日發生規模6.8地震，花蓮卓溪19日發生規模5.9地震，外界猜測百年地震週期將至。對此，中央大學地球科學系教授、台灣地震科學中心主任馬國鳳表示，如果要比較災害性的地震，台灣陸上約每30年就會出現一次規模7以上強震。

台東關山在17日發生規模6.4地震，台東池上則在18日發生規模6.8強震，花蓮卓溪19日發生規模5.9地震，根據中央氣象局統計，從第一個地震發生後至20日上午9時為止，總計發生163次地震，而這次620強震發生在縱谷斷層上，有可能連動觸發琉球海溝、觸發百年一次的海溝型強震機會，引發民眾擔憂。

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據《TVBS新聞網》報導，馬國鳳指出，所謂的百年大概是一百年、一百五十年，上次發生時間為1920年的海溝地震，距離現在超過100年，但比較災害性的地震其實每30年會出現一次規模7以上強震，而921大地震至今已過22年，這一次的規模將近7.0，平均每一個台灣人一生就可能面臨2次規模7以上的大震。

針對外界猜測百年地震週期將至，氣象局地震中心主任陳國昌認為，以週期預測地震意義不大，因為地震週期通常長達好幾百年，但人類觀測地震歷史不過兩百年，且正負差可能差到20、30年，如此計算只會引起恐慌。

台大地質科學系退休教授陳文山則表示，全台36條活動斷層中，台北市的山腳斷層最為危險，地調所認為，陳文山的論點主要在於台北盆地高達600萬人口，且山腳斷層所在區域，從關渡、北投至泰山、五股等地，均為人口密集之處，一旦發生大地震對人民生命財產安全的危害度較大，因此有推動危老建築都更之必要。

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