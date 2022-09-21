ET專訪／漏網鏡頭！陳其邁驚爆他怕老婆　不回家比車禍更慘

▲疫情嚴峻時，高雄市長陳其邁每日召開防疫記者會說明最新疫情狀況，潘炤穎也從不缺席。（資料圖／高雄市政府提供）



文／許宥孺

高雄市長陳其邁上任後，打著招牌口號「2年拚4年」、「緊緊緊」，行程相當緊湊。他接受《東森新媒體ETtoday新聞雲》專訪時表示，疫情期間，他一天幾乎只睡3-4小時，但還有人比他更像工作狂，那就是高雄市民熟知的「潘簡技」潘炤穎，有次開會到清晨5點，他要潘別冒險開車回家，但潘卻回他說：「不可以！我老婆會翻臉，比車禍還嚴重！」他聽完後大笑，只好讓潘炤穎回家休息。

▲民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁的幕僚透露，市長除了要開會、跑行程，他也是個手機幾乎不離身的人，常常行程中看到有新聞提到高雄，或是社群網路上有人在討論高雄，就會親自了解查看，腦袋幾乎24小時都在運轉。

陳其邁說，他的睡眠時間不固定，忙於疫情時，晚上開完專家會議又有很多想法想要討論，並交代下去執行，那時候一天只睡3至4個小時，而他又習慣早上5點起床看新聞，因此對體力是較大的挑戰。

不過陳其邁卻突然爆料，其實還有人比他更晚睡，也就是疫情期間市府召開疫情記者會，總是坐在他右手邊的，市民都熟知的「潘簡技」，本日5月甫升任衛生局副局長的潘炤穎。

▲時任高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，在會議上陳其邁常稱他「潘技正、潘簡技」。（圖／高雄市政府提供）

「他就是個工作狂！」陳其邁回憶起疫情嚴重時，開會結束都已經清晨5點，而早上7點又準備要上班，他曾告訴潘炤穎，叫他直接在辦公室睡覺就好，因為資料都是潘炤穎在負責，假如精神不濟，不小心出了車禍的話，「哇！隔天記者會不知道該怎麼辦！我跟他說『你母湯』！」

▲疫情嚴峻時，高市府每日晚間還會開專家會議。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁說，他當時告訴潘炤穎，在辦公室找個地方好好歇下就好，累了一整天，不要冒險開車回家，不過潘炤穎卻回覆他：「不可以！沒回家的話，歹誌很大條！我老婆會翻臉，比車禍還嚴重！」他聽完後大笑，只好放潘炤穎回家休息。