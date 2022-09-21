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ET專訪／陳其邁當夜貓都在做「2件事」！　親曝這項建設最有感

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁說，自己平均每天只睡3、4小時。（圖／記者吳奕靖攝）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢、陳宏瑞

文稿：許展溢

攝影：吳奕靖

喊出2年拼4年的高雄市長陳其邁今年底被各界看好將毫無懸念連任，他接受《東森新媒體ETtoday》專訪，聊到每天「緊緊緊」跑行程的事說，這本來就是市長的工作，隨時都要有一群人站在第一線，24小時為民服務，但強調「還好啦，心裡要有覺悟」，因現在想的都是未來4年攸關高雄的發展。陳其邁更透露每天都很晚睡，其實都在「沉靜心情、補充訊息」。

問陳其邁2年拚4年時間緊迫，每天為了拚市政跑行程不累？他正經的說，市長工作繁多，常常面臨各種不同且多樣性事件，隨時都要處理，沒辦法有所謂的「上、下班」，當市長是無法擁有「一段時間」能靜下來的，對體力是比較大的挑戰。不過，陳其邁認為，這是優點也是缺點，缺點是睡眠品質不好的他無法睡得很沉，平均每天只睡3、4小時，優點則是隨時都可睡，因當立委時常常高鐵來回練就了一身「車上睡覺功夫」，現在只要到六龜、美濃等路途較遠的行程，在車上都能交替著補足睡眠。

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁提到，民眾期待市長站在第一線，所以市府隨時要有一群人，警消、醫療等同仁很辛苦，尤其防疫期間，很多人不眠不休維持這個城市的運作。說到這，陳其邁說，「也還好啦，心裡要有覺悟，要努力往前衝」。

而不少官員常常私下都會接到陳其邁電話，他表示，不是常常有這種狀況，以防疫工作為例，每晚7點都要開會，整整持續2年，有時會議結束9點，還要跟行政院或中央流行疫情指揮中心協商，也知道前指揮官陳時中都很晚睡，通常晚上11、12點比較有時間接電話，但其他首長其實都知道他自己不會這麼早睡，也會主動找他，因「晚上心情可以沉靜一下，有更多補充訊息時間」。

▲▼陳其邁訪大林蒲！沿海6里長肯定解決遷村問題，全力挺他連任。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁2年蓋了14座國民運動中心外，大林蒲沿海6里長也肯定他解決遷村問題。（圖／記者賴文萱、吳奕靖翻攝）

▲陳其邁2年的市長任期，幫高雄市打造了14座的國民運動中心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從立委到行政院，接著到現在當市長，陳其邁對自己要求高，他強調，市政的工作「都是日常啦，沒什麼特別的」、「OK啦，沒有什麼太大問題」，卻不忘「同仁會比較辛苦」，畢竟政府是要維持24小時的運作，一有緊急狀況是要做處理的。陳其邁舉例，高雄疫苗施打站都非常有秩序，背後是很多同仁努力來的，如人流等需經計算，有次晚上到小港發現整個場地佈置不行，就是怕民眾排太久或排到暈過去，大家馬上利用一整夜調整，這些點點滴滴都非常感謝同仁。

對於目前哪項市政最有感？陳其邁提到，當首長就必須「解決地方急迫性問題」，除了競選提出的產業轉型、就業、交通建設和空污防制四大優先外，其中，當市長後積極招商引資，吸引了5千億投資，加上台積電進駐到楠梓產業園區，都讓高科技和傳統產業轉型有扎實的基礎，這些都會是大量優質工作機會，否則很多人常批評高雄市是鐵鏽之都，要怎樣翻轉、轉型，就變成很重要。

▲▼民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪 。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁談到未來4年高雄發展，強調要讓廠商能真正在高雄落地深耕。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁接著說明，失業率從未上任前最高13.9%，降到去年9.0%、今年上半年9.5％，都是六都青年失業率最低的城市，勞工薪資成長也有8.6%，前年營業銷售總額4.5兆，1年內增加5.5兆，今年1到8月稅收，更是首次超越新北市，達到2291億，比去年同期增加625億，都顯示拼經濟已有初步成果。

陳其邁再提，前2年招商引資，未來4年就是要加碼，讓廠商投資到位外，還要能真正在高雄落地深耕，打造完整半導體產業聚落，這對高雄未來10、20年至關重要。

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁日前行程喊卡，到派出所彎腰感謝女警執勤時受傷的付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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