拚連任「意外落馬」！高閔琳今最後質詢　陳其邁暖送苦茶原因曝

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市議員高閔琳在初選民調意外落馬，爭取連任失利，今（21）日進行任內最後一次總質詢，持續為選區監督、發聲。在質詢結束後，高雄市長陳其邁也來到台下給她祝福，除了有花束之外，還有一瓶苦茶，他說，年輕人要多磨練，路沒有平順的，但都是養分，最後也笑說不能講太多好話，要每天電她、磨她，叫她繼續衝。

▲民進黨高雄市議員高閔琳爭取連任失利。（圖／翻攝自高閔琳臉書）

▲高閔琳今日進行任內最後一次總質詢。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於初選失利，高閔琳今在議會進行任內最後一次總質詢，持續針對選區大岡山的產業、交通、動保等議題發聲，陳其邁在答詢時，對她長期以來認真、努力的監督表達敬意。

▲▼爭取連任「意外落馬」！高閔琳今最後總質詢，陳其邁暖送苦茶激勵。（圖／記者吳奕靖攝）

在結束質詢後，陳其邁跟議會同事也在台下給高閔琳勉勵及祝福，她收下花束跟一瓶苦茶後笑說，「是要她繼續吃苦？可以不要嗎？」接著她也感謝大家的栽培，並強調，沒有市民朋友的支持，她今天不會有機會站在這個地方，感謝大家。

▲陳其邁讚許高閔琳的付出，要她不要休息，在不同崗位繼續衝。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁則對她鼓勵打氣說，年輕人要多磨練，來日方長，路還很長，沒有平順的，一定會有曲曲折折，但這都是養分。他強調，高閔琳表現很棒，對於堅持的價值都全力以赴，對她很有信心，最後也要她不要休息，要在不同崗位繼續衝，笑稱「不能跟她講太多好話，每天都要電她、磨她。」