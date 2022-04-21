桃園男與少女交往半年「嘿咻90次」還車震　分手挨告下場曝

▲桃園市邱姓男子2020年4月至10月間與未滿16歲女網友交往，期間在住處與車上嘿咻90次，2人分手後少女報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子2020年間透過臉書認識還在念國中的少女，2人成為男女朋友後，從當年4月至10月之間，在未違反少女意願下，以每週平均3次頻率分別在邱男住處、車上發生過90次性行為，2人因故分手後少女報警提告；桃園地院審理時，邱男坦承犯行，法官審酌2人發生性行為時為情侶關係，但對未滿16歲之少女身心與人格發展有不良影響，審結依對14歲以上未滿16歲女子性交，共90罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年6月，還可上訴。

檢警調查，24歲的邱姓男子於2020年4月間與未滿16歲少女透過臉書認識成為男女朋友關係，邱男明知少女未成年且未滿16歲，從當年4月8日起至同年10月31日交往期間，在其住處或駕駛轎車中，以不違反少女意願下，以每週3次頻率與少女發生性行為，共計有90次合意性交行為，後來2人因故分手，少女出現異樣被家人發現報警提告。

邱男在檢警偵訊時坦承犯行不諱，檢方根據少女指證與邱男警訊自白等證據，偵結依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，邱男亦坦承犯行，法官審酌邱明知少女係14歲以上未滿16歲之女子，思慮未臻成熟，仍與之為性交行為，雖未違背少女意願，仍對於其身心健康與人格發展有不良影響，且迄今尚未與少女達成和解與賠償損失，且未獲少女原諒，衡量2人發生行性為時係情侶關係，審結依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，共90罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年6月，本案還可上訴。

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