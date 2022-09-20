議員任內與黃偉哲最後交鋒　謝龍介批民進黨造謠文旦之亂栽贓他

▲台南市議員謝龍介在議員任內最後一次質詢火力全開，強力抨擊黃偉哲靈骨塔案涉及官商勾結、市府誤導文旦銷售等問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國民黨市長參選人謝龍介，台南市議員任內最後１次市總質詢，再度與黃偉哲市長交鋒，謝龍介說整晚沒睡整理質詢資料，今天特別泡杯好茶本來想跟黃偉哲分享但他沒福氣，黃偉哲則回難怪議員火氣大。

謝龍介直指民進黨執政卻在上次立委選舉時，造謠文旦之亂還栽贓給他，謝龍介為證明他所揭發的靈骨塔案涉及官商勾結真實性，今天特別播放民進黨議員喬事的錄音，請民進黨不要『見笑轉生氣』，他若說謊退出政壇。

謝龍介質詢直批台南市政府太惡質，他說中秋到來，國民黨團本來計畫要買文旦幫柚農促銷，結果市府對外宣傳今年麻豆文旦銷售一空，誤導大眾，黨團沒買，大眾也沒買，導致柚農過了中秋，文旦還一堆賣不出去，農會在這幾天只好找來32個產銷班，要幫5百位柚農緊急收購，每人收購數量是1千斤。

謝龍介怒說，農委會都說收購無上限，市府收購卻有限，這是幫柚農嗎？不要又推說這件事是「文旦之亂」，當年文旦之亂源於，他幫柚農賣了70萬斤的文旦，沒想到民進黨居然說麻豆1年只能生產30萬斤文旦，麻豆文旦產量真這麼少嗎？當年立委選舉民進黨傳出有2百萬噸文旦丟到曾文水庫，他還特別出面糾正這是謠言，文旦之亂怎會跟他有關係？這次揭發靈骨塔案官商勾結，民進黨居然說文旦之亂又來了，真是「見笑轉生氣」。

謝龍介播放錄音帶說，靈骨塔案黃偉哲跟陳律師業者2度吃飯，卻說1次，現在又說2次，幫忙喬事情的民進黨議員還發新聞稿，10月1日在桃山有跟陳律師和業者吃飯吃了2個鐘頭，但之前9月28日在神田日本料理，跟這位他疼惜的議員共4個人，吃飯坐20分鐘就打包離開，還跟議員說找時間詳談，所以10月1日開口要1千，業者給720萬，現在整件弊案被揭發，民進黨真是高招，居然能辯說，720萬是律師費，這位陳律師律師費可能這麼高嗎？

謝龍介播放第5支錄影帶，清楚聽到民進黨議員跟業者喬靈骨塔事情的經過，謝龍介說內容重點是，案子審不審的過，不要公親變事主，錢拿了案子沒完成。不要隨便跟業者吃飯，這位業者為了靈骨塔案跟他接觸3次，還拿出匯款單，連台北理事長都跟市長見8次面，連徐國勇都關心，他昨晚一夜未眠，謝龍介說：「你一人當選三、四人當市長，周邊人怨聲載道，我說謊退選，你敢嗎？」。

謝龍介也談到競選市長的主要政見，他說要幫老人完成健保免費的心願，照顧老人要編1萬，黃偉哲市長立刻說老人健保編3千，老人健保可以打折嗎？台南賴清德時代地價稅增收3、40億，黃偉哲市長只降追溯的地價稅而已，為了幫年輕人圓結婚生子的夢想，他當選年輕人生第1胎補助3萬，第2胎、第3胎各補助5萬，尿片則送4千片，為了幫年輕人他還特別帶國民黨團議員到全國第一的新北市取經，希望台南小寶寶出生率1年再回到1萬人，並逐年攀升。





黃偉哲市長表示，為了協助柚農，麻豆文旦收購無上限，議員揭發的弊案，不曾聽過這些事，不曾收過這些錢，合法會准不合法不准，內政部也說靈骨塔權責在台南市政府，至於老人健保免費和嬰幼兒福利，因市府財源有限，只能有多少錢做多少事。

有關議員謝龍介質詢文旦產銷情形以及社福政策議題，市長黃偉哲首先說明，謝龍介議員是監督者、質詢者，而他自己則是被監督者、被質詢者，除此之外，他們兩個的另一個身分都是市長參選人，針對參選人提出的問題，我們會審慎面對，並堅守依法行政原則，不讓公務員的施政受到其他外力的影響。

在社福政策方面，黃偉哲表示，他和謝龍介都當過家長，了解持家很不容易，而對於城市的治理也是如此，須在財政允許的範圍內，穩步的兼顧建設又顧及福利。黃偉哲說，其實可以看到其他縣市發了一堆福利，對孩子用現金的方式，結果少子化更嚴重，人口老化也更嚴重，並沒有收到實質上的效果，所以他認為應該增加社福建設，如興建公幼與公托，而不只是一味的增加現金補助的支出。

農業局長李建裕指出，針對謝龍介指麻豆區農會今日進行大果收購一事，經向麻豆區農會詢問，農會因文旦衍生性產品開發銷售狀況熱烈，今年本就預計收購大果做精油加工，並向農委會提報300公噸之計畫，惟因收購尚未結束即屆中秋常規品出貨熱季，故暫停收購作業，於節後方再度啟動大果收購。

農會強調，今年雖因銷售期短，但市場規格內果品需求量大，甚至無法足額供應，中秋前農會即已停止接受訂購，目前收購的大果與一般送禮或食用之果品不同，外界將兩者歸為同性質之果品，應係誤解。