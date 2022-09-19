　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲野放黑面琵鷺及老黑琵

▲台南市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放「T85」黑面琵鷺，「T85」黑面琵鷺第2年在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放「T85」黑面琵鷺，「T85」黑面琵鷺第2年在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022黑面琵鷺保育季，於10月16日在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館前隆重登場，農業局與台南市生態保育學會宣布，今年保育季期間將啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺及1隻24歲老黑琵，而且第3度發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。

農業局長李建裕表示，市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，包括２０2020年2月26日在學甲濕地野放編號T85；2021年1月19日在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；110.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21等共11隻，其中的編號T85，已經連續獲2年，今年是第3次尋找。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，2021年11月23日鳥友在安南區城西發現1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡為24歲，今年也將持續者尋牠的蹤跡。

保育科長朱健明指出，「T85」是在2020年1月19日於學甲濕地被發現有異狀，經診斷為肉毒桿菌中毒，傷癒後繫上「T85」腳環，2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，共同歡送康復的黑琵回歸大自然，同年12月12日被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現，而且健康活潑覓食；2021年11月10日上午9時貝當年救護牠的黃永豐在台南市北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，又發現「T85」黑面琵鷺的行蹤，今年是第3度尋找「T85」是否健康重返台灣。

▲台南市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放「T85」黑面琵鷺，「T85」黑面琵鷺第2年在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱仁武說，學會志工曾經在2003年起至2014年連續11年記錄到1隻斷了1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬，去年鳥友在安南區城西發現1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡為24歲，連續多年記錄到有飛回台灣，因此今年也將持續者尋牠的蹤跡。

包括台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬、副理事長陳炳煌、前理事長李進興以及拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，支持2022黑琵保育季找尋12隻黑琵的行動，努力協尋中。

今年的黑面琵鷺已經陸續飛抵台南，邱仁武呼籲台灣野鳥保育協會、拍鳥俱樂部的成員以及愛鳥人士，努力密切注意尋找12隻黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友、攝影人士歡迎跟拍鳥俱樂部群組分享，或直接以0928749922連絡，將會頒發精美紀念品鼓勵。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席
被電梯夾住「突升7樓」　年輕女老師腰斬身亡
快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診
「陶朱隱園」隔震墊曝光！比照核電廠規格　2500年大震保證不
哈利當不上攝政王！　英王查爾斯被爆將「整理門戶」剔除這3人資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

桃園+3403　衛生局籲三類脆弱族群應完整施打疫苗

「美麗基隆」網路票選開跑！人氣獎由你決定　有機會抽中精美好禮

2022黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲野放黑面琵鷺及老黑琵

2022台東最美星空音樂會場　金曲嗓音悠揚獻唱點亮延平

熱心枋警引社會資源關懷弱勢　受助原民大讚「masalu」

來台東逛夜市享優惠　「50元半價銅板購」

嘉義市推動校園機車駕訓班　全額補助中低收及低收入戶

地震後小心二次災害！　南消五大隊首辦教育訓練

強震震倒圍牆壓住浪浪　白河警及時救援脫困受讚賞

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

桃園+3403　衛生局籲三類脆弱族群應完整施打疫苗

「美麗基隆」網路票選開跑！人氣獎由你決定　有機會抽中精美好禮

2022黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲野放黑面琵鷺及老黑琵

2022台東最美星空音樂會場　金曲嗓音悠揚獻唱點亮延平

熱心枋警引社會資源關懷弱勢　受助原民大讚「masalu」

來台東逛夜市享優惠　「50元半價銅板購」

嘉義市推動校園機車駕訓班　全額補助中低收及低收入戶

地震後小心二次災害！　南消五大隊首辦教育訓練

強震震倒圍牆壓住浪浪　白河警及時救援脫困受讚賞

豪豬甩毛！瞬間「暗器」瘋狂噴射…網笑：誰的牙籤掉滿地？

白癡公主砸3000萬「買房送媽媽」！開箱56坪新家…質感內裝曝光

北市動物園馬來貘「跨國配對」　屁股抹「發情蠟筆」追蹤恩愛痕跡

人生有多少限制是自己給的？踏出微不足道的第一步，發現凡事皆有可能

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻

超夢幻組合！　周湯豪攜手「3超大咖歌手」破天荒合作

起家雞聲量最高！網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」　口味最愛起司

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

地方熱門新聞

4台百萬重機被搖倒！全摔在一塊

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

玉里小七驚傳第五人受困！生命探測器搜救中

勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

牆倒屋塌睡家門口...展望會關切受助戶

夏日嘉年華市集登場　創業店家展示成果

清水部落聯外道路落石　滿地黃泥交通中斷

台南市長最新民調曝光！

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

營建署：非必要暫緩進入國家公園步道

地震後出現創傷後壓力症候群　蘇清泉：趕快就醫

中橫台8線靈甫橋段坍　谷關落石不斷

雲林國際農業機械暨資材展開幕　資材、農機、特產上千攤位人潮盛況空前

更多熱門

相關新聞

台南市長最新民調曝光！

台南市長最新民調曝光！

2022年九合一大選倒數不到3個月，各政黨全力以赴爭取勝選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日公布台南市長最新民調，黃偉哲以62.8％支持度先群雄。

黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

黃偉哲提醒市民未來一週內仍需留意餘震

黃偉哲提醒市民未來一週內仍需留意餘震

市民學苑成果展與500位學員同樂

市民學苑成果展與500位學員同樂

關鍵字：

黑面琵鷺黃偉哲野放

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面