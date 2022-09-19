2022黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲野放黑面琵鷺及老黑琵

▲台南市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放「T85」黑面琵鷺，「T85」黑面琵鷺第2年在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022黑面琵鷺保育季，於10月16日在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館前隆重登場，農業局與台南市生態保育學會宣布，今年保育季期間將啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺及1隻24歲老黑琵，而且第3度發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。

農業局長李建裕表示，市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，包括２０2020年2月26日在學甲濕地野放編號T85；2021年1月19日在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；110.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21等共11隻，其中的編號T85，已經連續獲2年，今年是第3次尋找。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，2021年11月23日鳥友在安南區城西發現1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡為24歲，今年也將持續者尋牠的蹤跡。

保育科長朱健明指出，「T85」是在2020年1月19日於學甲濕地被發現有異狀，經診斷為肉毒桿菌中毒，傷癒後繫上「T85」腳環，2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，共同歡送康復的黑琵回歸大自然，同年12月12日被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現，而且健康活潑覓食；2021年11月10日上午9時貝當年救護牠的黃永豐在台南市北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，又發現「T85」黑面琵鷺的行蹤，今年是第3度尋找「T85」是否健康重返台灣。

邱仁武說，學會志工曾經在2003年起至2014年連續11年記錄到1隻斷了1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬，去年鳥友在安南區城西發現1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡為24歲，連續多年記錄到有飛回台灣，因此今年也將持續者尋牠的蹤跡。

包括台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬、副理事長陳炳煌、前理事長李進興以及拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，支持2022黑琵保育季找尋12隻黑琵的行動，努力協尋中。

今年的黑面琵鷺已經陸續飛抵台南，邱仁武呼籲台灣野鳥保育協會、拍鳥俱樂部的成員以及愛鳥人士，努力密切注意尋找12隻黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友、攝影人士歡迎跟拍鳥俱樂部群組分享，或直接以0928749922連絡，將會頒發精美紀念品鼓勵。