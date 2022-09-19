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民進黨九合一選情看衰？　他指「上看保10」：成綠營2024內部可怕變數

▲民進黨離島、新竹縣長提名記者會，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市、桃園首長之爭尤其激烈，但在北台灣選情，外界普遍看好藍營佔優，對此，前陳水扁辦公室主任陳淞山18日分析，民進黨在桃園市和台北市贏面較大，且綠營已甩開7、8月頹勢，預計可拿到7席，甚至進步到8至10席，且此次選舉結果，也將讓2024總統大選成為一團亂局。

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

桃園市長選舉同樣戰況多變，隨著前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選，民進黨確定改由立委鄭運鵬接棒，迎戰國民黨的前行政院長張善政與民眾黨的賴香伶。而前民進黨立委鄭寶清也執意參選，在被開除黨籍後，以無黨籍身分投入選戰，讓桃園形成「四腳督」戰況。

對於年底九合一大選，陳淞山18日在《有夢上水》廣播節目中表示，林智堅退選後直接離開戰場，因此從9月初到現在，民進黨的頹勢已經拉起來了，不像7、 8月時那般劣勢，陳表示，自己原本預期民進黨拿到7席，現在可能保7+1、+2、+3上看保10。

陳淞山分析，民進黨在桃園市和台北市贏的機會較大，但是台北有黃珊珊這個變數。而桃園則有鄭寶清這個關鍵少數，且在桃園，若鄭寶清得票拉高到15%、20%以上，「到底是拉到張善政的票、還是鄭運鵬的票？從民調內部數字來看其實很難說。」

對於2024總統大選，陳淞山分析，若年底九合一選舉民進黨若能多1席、2席甚至拿到3席，蔡英文仍然可大權在握，就會直接影響2024總統提名，甚至沒收總統初選。這也可能會造成民進黨內部分裂，有望角逐總統大位者，如副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等人會不會形成亂局，「這是民進黨內部最可怕的變數。」

國民黨部分，陳淞山表示，除了新北市長侯友宜、黨主席朱立倫，是否還有其他人參選？這也是很大變數，民眾黨黨主席柯文哲也想要選，因此總統大選會變成三國志或是四季紅、五虎將、甚或六壯士還很難說，「但是可以預料得是，明年會是個大亂局。」

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