傳「寶貝要電愛嗎」調情！下秒見頭貼糗了　他崩潰：女主管還秒讀

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

傳訊息之前一定要看清楚對象，否則可能發生無法挽回的尷尬事件。一名網友表示，最近和女友約會的時候，想要增加情趣，就傳訊息問對方回家後要不要「電愛」看看。不過傳出去後，對方卻絲毫沒有反應，他仔細一看才發現，訊息竟然是傳給女主管，而且還被秒讀，當場崩潰不已。

原PO在「Dcard」發文表示，近日和女友一起到麥當勞吃飯，因為對方要回去台北了，加上最近都沒有壞壞，但當下旁邊都是人，所以他就用傳訊息的方式，問說「寶貝，你這次回去啊，要不要試試看電愛？」原以為訊息傳出去之後，女方會皺眉頭碎念，但過了幾秒後卻絲毫沒有動靜。

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之後原PO再確認一下手機，發現訊息已經被已讀了，仔細一看才驚覺頭貼竟然是女主管，「因為平常本邊緣人只會跟女友傳賴，很自然點開置頂第一個，剛好今天跟主管排下個月休假，而我忘記了」。而且平時主管都會等1、2天才回訊息，沒想到這次竟然秒讀，讓他當場嚇傻。

▲原PO不小心把訊息傳給主管。（圖／翻攝自Dcard）

原PO下秒隨即將訊息收回，但為時已晚，主管回說「我是你寶貝啊，我看到了」，他急忙拜託對方把這件事情忘記，但對方卻說「很難內，而且我還背起來了，我記性很好的」，他見狀崩潰不已，「我們再也別見面了，我要抬不起頭了，姐姐我請你吃飯，拜託忘記這件事啊」，但對方仍說很難忘記，讓他不知道該怎麼辦。

不少網友看到後紛紛笑說，「主管其實不想你收回」、「主管感覺很哈你欸，想換i14 pro max只剩這次機會」、「不如就將錯就錯吧」、「看來你要每天無償加班了，在她個人的辦公室」、「這樣就多一個寶貝，真好」、「主管背起來的意思是不想你收回！要幫你達成願望」、「主管OS：他果然會來找我」、「是否升遷就看這次了，加油」。