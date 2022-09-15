　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆人愛傳！訊息配上「1表情符號」爆反感　網轟：看了超不爽

▲▼滑手機,渣男,上網,薪水小偷。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人傳訊息會配表情符號。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人傳訊息時，會在文字中間穿插一些表情符號、顏文字等，藉以表達自己當下的情緒。而近日就有網友好奇拋問，大家看到什麼表情符號會馬上「爆炸」呢？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「看到什麼表情符號會一秒爆炸」為題發文，提到他每次看到別人訊息打「= =」就會覺得很不爽，而且有些人不論回什麼都一定要配上一個「= =」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，像是問吃什麼、要不要一起出去、要看電影嗎？對方雖然都會回覆，但卻非得加上「= =」。他坦言，雖然知道對方也沒其他意思，但還是覺得很不爽，大家身邊也有喜歡打「= =」的朋友嗎？

▲滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲很多網友不喜歡看到「= =」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，不少網友也覺得「= =」很討厭，「= =看了真的會一把火」、「 = =這樣用真的蠻討厭的，@@比較百搭」、「真的一把火」、「真的是這樣= =」、「= =看了超不爽」、「一直用才是問題= =」。另也有網友分享，「雖然不是符號，可是ㄏ看了也超不爽」、「XD，我看到XD會瞬間一肚子氣」、「嘲諷的話後面加上『^^』，好懷念原本的意思」、「^_^？」、「嘲諷的時候^^很好用」、「『呵呵』會讓我一秒不爽」。

還有網友討論「＝＝」的使用時機，「這個不是表示無言的時候用的嗎」、「= =看起來就是翻白眼、無言又無奈的感覺」、「我也是無言的時候用= =」、「這表情只有我無言才會用」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►一片10元！摩戴舒「韓版4D口罩」櫻花粉絕美　防疫也要很漂亮

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
恐怖邪教逼少女與兄亂倫　叛教慘被下追殺令
快訊／台中女做「槓鈴臀推」無生命跡象　World Gym回應
北市中山、內湖「5415戶停電」！美麗華一片黑　台電搶修中
快炒必點！揭開炒水蓮的「身世之謎」
澤倫斯基車禍現場曝光！　車頭撞爛安全氣囊爆開
「冷凍水餃哪家最頂？」　內行推爆1家：不沾醬也超讚
《大話西遊》港星「悼念英女王惹怒陸網」　刪IG道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內湖、中山傍晚大停電　美麗華：僅影響部分區域目前已正常

快訊／北市中山、內湖「5415戶停電」！美麗華一片黑　台電急搶修

校園單日+5230「連4天增加逾5千例」　確診累計逾51萬例

舒味思® 品味野餐日療癒連假！揪友野餐、做花藝質感破表　佐氣泡水點亮相聚時光

一堆人愛傳！訊息配上「1表情符號」爆反感　網轟：看了超不爽

「冷凍水餃哪家最頂？」名單曝光　內行推爆1家：不沾醬也超讚

威力彩飆6.8億元！「4生肖」財運大發　專家：將有意外之財

三餐在外怕胖？營養師曝6大營養飲食搭配　

【廣編】布拉格愛樂管弦樂團不畏政治壓力　2022雙十節慶全台巡演

台東+289！縣府大禮堂周末假日加開疫苗接種場次　

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

內湖、中山傍晚大停電　美麗華：僅影響部分區域目前已正常

快訊／北市中山、內湖「5415戶停電」！美麗華一片黑　台電急搶修

校園單日+5230「連4天增加逾5千例」　確診累計逾51萬例

舒味思® 品味野餐日療癒連假！揪友野餐、做花藝質感破表　佐氣泡水點亮相聚時光

一堆人愛傳！訊息配上「1表情符號」爆反感　網轟：看了超不爽

「冷凍水餃哪家最頂？」名單曝光　內行推爆1家：不沾醬也超讚

威力彩飆6.8億元！「4生肖」財運大發　專家：將有意外之財

三餐在外怕胖？營養師曝6大營養飲食搭配　

【廣編】布拉格愛樂管弦樂團不畏政治壓力　2022雙十節慶全台巡演

台東+289！縣府大禮堂周末假日加開疫苗接種場次　

誠品生活周年慶下周登場　會員經濟發威、檔期業績成長上看二成

內湖、中山傍晚大停電　美麗華：僅影響部分區域目前已正常

6惡姦殺賤民姐妹　印度官員咒嫌犯靈魂在輪迴中顫抖

林柏宏選中TOD’S包當金鐘幸運物　與大霈曝典禮「偷吃」技巧

吳宗憲酸抄襲...黃子佼不忍了！　笑吳「圈外人」誤導：節目也有貞操

柯文哲疑諷黑熊學院義和團　林飛帆：喊口號掩蓋求和主張

林俊憲曝《台灣政策法》歷史定位　「為下個40年台美關係打基礎」

婚前說好700萬買房！老公變摳男「租屋就好」只丟6000元　她怒離婚

楊晉豪守二壘頂尖不輸林靖凱　陳雁風：他只是缺機會

近10年民眾捐款國庫共6500萬元　「神秘人」捐89次創紀錄

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

好市多結帳「被逼做1件事」...她氣炸投訴

威力彩今晚衝6.8億！　4生肖財運旺爆

果粉昨晚就排隊了！搶iPhone 14現場照曝

72歲高大成曝「最大遺憾」：膝下無子！

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

鬆綁0+7？莊人祥鬆口：10月有機會

台灣佳麗被打壓一哭成名！超狂經歷曝

今本土+45269！12縣市確診破千

更多熱門

相關新聞

紫色iPhone 14 Pro配啥保護殼？他推這牌被罵醜

紫色iPhone 14 Pro配啥保護殼？他推這牌被罵醜

蘋果最新手機iPhone 14和iPhone 14 Pro系列明（16）日開賣，其中以紫色款最為搶手，。一名網友就表示，已經開始挑選紫色iPhone的保護殼，但尚未找到適合的，只有一款正在考慮，因此上網詢問網友。有熱情網友建議某知名品牌保護殼，卻遭其他人批醜「包得跟磚塊一樣」。

台積電有多操？過來人揭1問題：誰做得下去

台積電有多操？過來人揭1問題：誰做得下去

他1原因不換iPhone！果粉服了：我要跳安卓

他1原因不換iPhone！果粉服了：我要跳安卓

主管休假傳訊息！新人「裝傻不讀」被罵白目

主管休假傳訊息！新人「裝傻不讀」被罵白目

年輕人為何「愛買重劃區」　網1原因超老實

年輕人為何「愛買重劃區」　網1原因超老實

關鍵字：

表情符號傳訊息PTT

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

即／World Gym台中烏日店意外！女後腦撕裂傷命危

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面