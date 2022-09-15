一堆人愛傳！訊息配上「1表情符號」爆反感　網轟：看了超不爽

▲很多人傳訊息會配表情符號。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人傳訊息時，會在文字中間穿插一些表情符號、顏文字等，藉以表達自己當下的情緒。而近日就有網友好奇拋問，大家看到什麼表情符號會馬上「爆炸」呢？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「看到什麼表情符號會一秒爆炸」為題發文，提到他每次看到別人訊息打「= =」就會覺得很不爽，而且有些人不論回什麼都一定要配上一個「= =」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，像是問吃什麼、要不要一起出去、要看電影嗎？對方雖然都會回覆，但卻非得加上「= =」。他坦言，雖然知道對方也沒其他意思，但還是覺得很不爽，大家身邊也有喜歡打「= =」的朋友嗎？

▲很多網友不喜歡看到「= =」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，不少網友也覺得「= =」很討厭，「= =看了真的會一把火」、「 = =這樣用真的蠻討厭的，@@比較百搭」、「真的一把火」、「真的是這樣= =」、「= =看了超不爽」、「一直用才是問題= =」。另也有網友分享，「雖然不是符號，可是ㄏ看了也超不爽」、「XD，我看到XD會瞬間一肚子氣」、「嘲諷的話後面加上『^^』，好懷念原本的意思」、「^_^？」、「嘲諷的時候^^很好用」、「『呵呵』會讓我一秒不爽」。

還有網友討論「＝＝」的使用時機，「這個不是表示無言的時候用的嗎」、「= =看起來就是翻白眼、無言又無奈的感覺」、「我也是無言的時候用= =」、「這表情只有我無言才會用」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤 4色任挑千元有找

►一片10元！摩戴舒「韓版4D口罩」櫻花粉絕美 防疫也要很漂亮