市民學苑成果展與500位學員同樂　黃偉哲向市民宣導防疫反詐騙

▲台南市長黃偉哲18日出席在善化區文康育樂中心舉辦的2022民學苑成果展時，呼籲市民朋友除做好日常防疫，也要儘速接種疫苗，一起防堵這波疫情，守住台南防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日出席在善化區文康育樂中心舉辦的2022「里社區活動中心市民學苑成果展」時，呼籲市民朋友除了做好日常防疫，也要儘速接種疫苗，一起防堵這波疫情，守住台南市的防疫成果。

黃偉哲表示，台南市目前不論在Covid-19確診人數或是確診率，都是六都最低，為了持續做好防疫，呼籲各年齡層尚未接種疫苗的市民儘速預約接種，目前也有各種疫苗廠牌可供選擇。

另外，重陽節將至，黃偉哲也向長輩宣布好消息，重陽敬老金將在九月底、十月初前發放，許多長輩除了收到重陽敬老金1000元外，還會再收到健保福利金1000元，總共會收到2000元。黃偉哲也利用這個機會，向長輩加強反詐騙宣導，以免長輩領取福利不成，反而被詐騙。如有敬老金相關問題可直接電洽區公所，以免受騙上當。

民政局表示，市民學苑主要在於活化活動中心，並達成全民處處學習的目標，2022年度37區共有70個里辦公處、15個社區發展協會、2個區公所辦理，內容包括國際語言學習課程12班及在地特色課程75班共87班，課程已於8月份結業，並透過「咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」，呈現學員的學習成果，也提供學員一個交流的機會。

今天的動態成果發表共有14個節目，皆是由社區老師及學員發揮巧思，展現社區文化特色表演，如加入關廟三寶鳳梨、竹筍、關廟麵等在地元素編成關廟區東勢里「鄉村風情農家樂」；安平區育平里活潑有力的「跆拳道」表演；官田區東西庄社區的經典二胡演奏及安定區海療里、七股區樹林里、柳營區果毅社區等健康活潑創作舞蹈輪番演出學習成果。

另外，為讓學員進一步認識台灣的多元族群，特別邀請原住民樂舞團體「洄瀾舞集」帶來阿美族歡樂氣氛的「藝起原舞」。



靜態作品部分，除展覽北區中樓社區「揮灑色彩-創意油畫班」及永康區復興里「鋁罐創意製作」等35班次市民學苑學員各類手工藝作品外，還有南化區北寮社區「與花草植物有約」及歸仁區八甲里「多元飾品、創意手作」體驗活動，運用環保素材製作獨一無二的生活實用小物作品。