香港新規：全校9成學生打滿3劑疫苗　學校才能「全日實體授課」

▲香港疫情升溫，港府期望能進一步提高疫苗施打率。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港教育局日前宣布，從11月1日開始，只有90%學生都接種了3劑疫苗的學校，才能夠進行全日實體授課。對此，有中學校長出面表示，先前的要求是接種2劑疫苗，很多學校已經達到9成以上的接種率，但3劑疫苗的接種率則只有約6、7成而已，想要在11月之前達標是一大挑戰。

根據香港電台報導，香港教育局8月30日向全港學校發出更新指引，從11月1日起，中學安排全日實體授課，接種新冠疫苗要求會提高，由至少9成學生已打兩劑，收緊至9成學生打齊3針；小學及幼稚園暫時維持半日面授課。

教育局也將進行除口罩活動的接種要求升級，10月1日起，個別學生必須完成三劑疫苗，才可放學後留校進行音樂、體育等課外活動。

對於新的規定，部分學校及學生都表達了意見。創知中學校長黃晶榕表示，他們學校有約2成學生還沒接種第3劑，要在11月達標挑戰很大，兩個月的時間非常倉促。

黃晶榕說，如果學校再改為半日面授課，對教學及學校運作會有挑戰，所以他們一向有兩手準備，包括上午是實體課，下午則是網課，或者課堂全部放於上午時段，縮短每堂時間等。

黃晶榕提到，無論是網課或半日課，學生外出食飯情況仍存在，學校在防疫方面做得較好，在校受感染機會較低，反而在街外餐廳防疫工作或者不及學校。

津貼小學議會主席胡豔芬則說，教育局指引合符學校預期，目前未必做到9成小學生打齊3劑，同意維持半日實體授課，「對於已打2劑的小朋友來說，應該會打第三劑，但希望當局安排疫苗外展隊提供到校接種服務。」