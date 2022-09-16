「暫緩追租3個月」也沒用　香港2000多家餐廳面臨倒閉！

▲疫情重創香港經濟。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港經濟受疫情重創，香港餐飲聯業協會會長黃家和15日表示，8月約有8千多家餐廳受到追租信，部分獲准減租或分期交租，但仍有約2、3千間還在與屋主協商，若到9月底都沒有結果，那可能會有2千多間餐廳因租金問題結束營業。

香港政府先前曾實施「暫緩追租」的政策，讓商家能夠在疫情下喘口氣，但相關政策7月底結束之後，許多屋主開始追收過去3個月的租金，導致不少商家的金流都出現問題，香港知名的連鎖西餅店Crostini就因此在日前突然停業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在《香港電台》的節目上指出，7月底時已留意暫緩追租安排的「後遺症」，8月時見到有業主追收過去3個月的租金，但疫情未受控，餐廳仍受制於社交距離措施生意差，尤其在大型商場的經營者壓力更大，「因為商場會依法律做事，包含收回店舖。」

黃家和提到，據他了解，8月有5至6成餐廳、也就是約有8000間面臨追租及收律師信。

黃家和還說，8000多間餐廳中，有部分獲得減租或分期交租，但仍有約2、3千間還在與屋主協商，若到9月底都沒有結果，可能再有2000多間餐廳因租金的問題而結業。

黃家和認為，目前疫情仍然嚴峻，又無法通關，香港像是一個「孤島」，只能靠自己內循環消費，但在防疫措施的影響下，市民消費意願也不大，就算再延期交租3個月，作用也不大。