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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹網紅控知名編劇性剝削！「把補習班當後宮」超百名少女淪玩物

▲▼知名藝考機構老師被曝誘奸未成年。（圖／翻攝自微博）

▲施子怡實名舉報。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京電影學院導演趙韋弦及知名藝考機構「影路站台」的校長杜英哲，被曝性騷擾。其中，杜英哲把補習班當後宮，15年誘姦上百名女生，有的還未成年便懷孕輟學。大陸一名有145萬粉絲的網紅「施子怡」實名爆料上述內容稱，「杜英哲的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。」

施子怡19日晚發長文（原文點這裡）稱，「我也是北電的學生，這次也被趙韋弦騷擾了。但藝考圈有所有人心知肚明的一個秘密，趙韋弦的藝考老師，影路校長杜英哲，有更嚴重一萬倍的惡行。他的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。十五年來，幾百未成年受害女性，活在這件事的陰霾之下，每個人都覺得害怕，每個人都不敢說。借這次趙韋弦的熱度，我們幾個小女孩，決定勇敢一次。」

▲▼知名藝考機構老師被曝誘奸未成年。（圖／翻攝自微博）

▲2名人渣。（圖／翻攝自微博）

爆料文章稱，杜英哲是大陸業內最知名編導類藝考機構-影路站台的校長，今年40歲，畢業於北京電影學院01級文學系本科，18級文學系碩士，是《小鯉魚歷險記》的編劇之一。

據施子怡描述，杜英哲2007年正式成立藝考機構，至今15年，巔峰時期一屆有500名學生，每一屆都有很多女生受害，就其目前了解到的最早的受害人可以追溯到07文學系。杜英哲甚至私下和施子怡炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父。」

▲▼知名藝考機構老師被曝誘奸未成年。（圖／翻攝自微博）

▲杜英哲被曝誘姦未成年。（圖／翻攝自微博）

施子怡在爆料長文中寫道，「杜英哲會對每個看中的女生進行肢體騷擾，在過程中發現她們軟弱、不敢反抗的話就繼續威逼利誘發生關係。他會看人下菜，能猥褻到什麼程度就到什麼程度，強吻、摟抱、撫摸都是常有的事。她們都是未成年的藝考生，十幾年來不知道多少人。」

▲▼知名藝考機構老師被曝誘奸未成年。（圖／翻攝自微博）

在進北京電影學院之後，有同班同學告訴施子怡，稱那一屆機構裡的藝考女生，基本都被杜英哲騷擾過，幾個膽小懦弱的在他的威逼利誘下和他發生了關係。其中有一個2003年的小女孩，17歲在機構被誘騙後懷孕輟學，18歲那年生下了杜英哲的孩子。不僅如此，施子怡還爆料稱，受害的甚至不止女學生，還包含了多名已經是成年人的女員工。

值得一提的是，杜英哲的學生趙韋弦日前也被曝涉嫌性騷擾。此前，有網友發文舉報北京電影學院導演趙韋弦，稱其誘騙30多名中學生並拍攝了大尺度影片，還透露他曾向近200名女生索要私人帳號，疑似竊取個人私密照片。近年來，先後有大概30多名女生講述了自己的經歷，想要一起揭露這名導演的醜惡罪行。

▲▼知名藝考機構老師被曝誘奸未成年。（圖／翻攝自微博）

據爆料者描述，在拍攝時，趙韋弦經常要求受害者脫掉自己的衣服，穿上他提供的泳裝，而且趙韋弦還會要求受害者不穿內衣褲，理由是為了拍攝出來的效果。

趙韋弦甚至還曾對女生提出過拍攝完全不穿衣服的要求，但這位女生拒絕了他的要求。不過具體趙韋弦有沒有找過其他人拍攝類似照片，目前無從得知。

不僅拍攝大膽，爆料者稱，趙韋弦還曾對參與拍攝的女生進行騷擾行為，他會在和女生單獨相處時，突然抱住對方，下半身緊貼對方，嚇得參與拍攝的女生直接逃離現場。

▲▼知名藝考機構老師被曝誘奸未成年。（圖／翻攝自微博）

該消息曝光後，除了當事人轉發尋求援助之外，還有一些了解趙韋弦的網友們表示，疑似在中學時期，趙韋弦的事蹟就已經讓周圍的人有所耳聞了。

截止目前，杜英哲與趙韋弦本人還沒有正式出面回應。

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