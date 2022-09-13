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渣男誘拍未成年少女裸照！分手竟恐嚇「給我一千元」否則…

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲誘騙少女拍裸胸照片，渣男二審遭判刑。此為示意圖。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者吳銘峯／台北報導

洪姓男子2018年間透過臉書認識年僅16歲的少女小魚（化名），雙方成為男女朋友後，洪男誘騙小魚自拍裸露胸部的照片，小魚後來與洪男分手，洪男竟恐嚇「給我一千元」，否則就散播裸照，員警誘出洪男當場查獲。檢方提起公訴，一審將他判刑4年3月。上訴二審後，高院13日改將他判刑2年2月。可上訴。

檢警調查，當時25歲的洪男於2018年8月初透過臉書認識小魚，雙方進而交往成為男女朋友，沒多久，洪男趁著與小魚聊天時，竟要求小魚自拍裸照供其觀賞，小魚雖當場婉拒，但洪男再三引誘，最後小魚以手機自拍裸露胸部照片傳給洪男，洪將裸照存在手機裡。

又沒多久的8月下旬，小魚因故欲與洪男分手，洪竟透過臉書通訊軟體恫嚇：「給我一千元，否則便將小魚裸照散播他人」，小魚當場拒絕，隨後將洪男惡行告訴師長親友，校方立即報警處理。桃園警分局員警喬裝小魚與洪男聯繫，同意支付1000元，當場將洪男逮捕到案。檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條》等罪，將洪男提起公訴。

法院審理時，洪男否認犯罪，辯稱：「我沒有要小魚傳送裸照給我，是她主動傳送裸照給我，當時我並不知道小魚未成年，我也沒有威脅小魚如果不給我1,000元，就要把她的裸照散布出去。」但一審法院根據雙方對話紀錄，認定洪男有罪，判刑4年3月。

案件上訴二審，高等法院審理時，洪男改口認罪，高院認定洪男犯「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，這部分改處有期徒刑1年10月，另犯「成年人故意對少年犯恐嚇取財未遂罪」，這部分改處有期徒刑8月。合併訂應執行有期徒刑2年2月。

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