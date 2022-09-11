「燈泡不亮」要扣租屋保證金　女大生因這點「租約無效」判免賠

▲台中一位房東覺得出租房屋受損，要扣保證金賠償，但因租客簽約時還未成年，法官判租約無效免賠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一女大生月花2萬租屋，並在簽約時給房東4萬元保證金，等到和房東解約點交後，房東卻稱房內有燈泡不亮、木地板有坑洞、牆壁髒、搬家垃圾太多等理由，要多扣她18750元押金，女大生不滿提告，台中地院審理，認為女大生簽約時還未滿20歲，未成年人所簽的租約無效，另外房東也不能舉證這些損害是女大生所為，判房東應返還扣除水、電、及瓦斯費用後，剩下的33497元保證金。

判決書指出，18歲的女大生向房東承租屋子，約定從2019年8月1日起承租2年，每月租金2萬元，並交付4萬元當作保證金。

到了去年6月底，雙方都同意提前終止租約，但房東卻聲稱女大生搬走時，屋內燈泡有5個不會亮、房間木地板多了很多坑洞、家具因移來移去將牆壁弄髒，沙發還被割破一個大洞，被垃圾掩埋遮掩。另外，在女大生搬家前4天，垃圾量比平常多30倍，害她需要找垃圾清運者清理，以上共計18750元的花費要從保證金扣除。

女大生否認房東說詞，認為房東在點交時都未提及這些問題，事後卻指責這些缺失要扣錢，讓她4萬保證金剩不到1萬5，只好提告請求房東扣除水、電、及瓦斯費用6503元後，能退還她33497元。

法官認為，房東知道女大生簽租約時還未成年，卻未在簽約前或事後取得她父母的同意，導致租約不具法律效力。另房東提出的損害，也皆未能舉證是女大生所為，判房東應還女大生扣除水、電、及瓦斯費用後，剩下的33497元保證金，全案還可上訴。