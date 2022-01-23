昔日軍中同袍為20萬賭債翻臉　誆「買手機」押人逼還錢

▲昔日軍中同袍為20萬賭債翻臉，設局押人逼還錢。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區昨（22日）發生聚眾押人逼債案，一名20歲陳姓男子因積欠昔日軍中同袍、20歲阮姓男子賭債20餘萬元未還，阮男便設局將陳男約出，並強押上車，陳男拉扯中全身擦挫傷，民眾見狀趕緊報警，警方獲報出動線上快打警力到場處理，將現場嫌疑人及被害人共6人帶返派出所，全案依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送法辦。

警方初步了解，陳男欠阮男20萬賭博債務，但陳男避不見面，阮男便透過另一名友人假借買手機之名義，將陳男約到豐原區葫蘆墩公園面交，見陳男赴約後，阮男便與友人等共5人，先將陳男的汽車鑰匙拔走，並將人押上車，拉扯中陳男因奮力抵抗造成全身擦挫傷。

警方接獲報案，立即以無線電呼叫警力支援到場，將在場人帶回警局調查，全案依照程序調查完竣，依違反刑法傷害、妨害自由、刑法150條妨害秩序等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

豐原分局長劉安杰表示，打擊犯罪、防制街頭暴力是警方責無旁貸的職責，也是警察的工作核心價值，對於危害社會的各種不法情事，豐原分局秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，同時也籲請民眾發現不法，請立即撥打110報案專線。